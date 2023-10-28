Нутриціолог Анастасія Голобородько розповіла, які продукти провокують мігрень.

Нутриціологи розглядають мігрень, як інвалідизуюче на кілька днів захворювання.

За кілька днів до початку мігрені людина відчуває втому, дратівливість і бажання багато їсти. Також перед початком хвороби з’являються больові відчуття у шиї та часті позіхання.

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Кого уражає мігрень

Найчастіше від мігрені страждають жінки. Захворювання має властивість проявлятися перед початком менструального циклу.

Причини мігрені

проблеми із судинами;

активація опасистих клітин;

гіперзбудженість або депресія кіркового походження;

ноцицептивні причини;

надмірне виділення гістаміну та інших запальних цитокінів.

Серед продуктів, які викликають мігрень – ті, які провокують зростання рівня гістаміну.

Гістамін – компонент, який регулює алергічні реакції та інші біологічні процеси в організмі.

Продукти, які активують гістамін:

алкоголь;

ферментована їжа;

сухофрукти;

авокадо;

баклажан;

шпинат;

ковбаси, паштет, риба, м’ясо;

мушлі та панцирні.

Як виявити біль мігрені

При мігрені зазвичай болить чоло, частіше – з одного боку, але в деяких випадках відчуття охоплюють обидві сторони або мігрують.

Відчуття характеризують, як перфораційний, імпульсовий, виснажливій, схожий на стукіт біль. Часто пацієнти скаржаться і на тупий, постійний сильний біль.

Без лікування періоди мігрені можуть тривати від 72 годин до семи днів.