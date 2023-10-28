Нутриціолог Анастасія Голобородько розповіла, які продукти провокують мігрень.
Нутриціологи розглядають мігрень, як інвалідизуюче на кілька днів захворювання.
За кілька днів до початку мігрені людина відчуває втому, дратівливість і бажання багато їсти. Також перед початком хвороби з’являються больові відчуття у шиї та часті позіхання.
Кого уражає мігрень
Найчастіше від мігрені страждають жінки. Захворювання має властивість проявлятися перед початком менструального циклу.
Причини мігрені
- проблеми із судинами;
- активація опасистих клітин;
- гіперзбудженість або депресія кіркового походження;
- ноцицептивні причини;
- надмірне виділення гістаміну та інших запальних цитокінів.
Серед продуктів, які викликають мігрень – ті, які провокують зростання рівня гістаміну.
Гістамін – компонент, який регулює алергічні реакції та інші біологічні процеси в організмі.
Продукти, які активують гістамін:
- алкоголь;
- ферментована їжа;
- сухофрукти;
- авокадо;
- баклажан;
- шпинат;
- ковбаси, паштет, риба, м’ясо;
- мушлі та панцирні.
Як виявити біль мігрені
При мігрені зазвичай болить чоло, частіше – з одного боку, але в деяких випадках відчуття охоплюють обидві сторони або мігрують.
Відчуття характеризують, як перфораційний, імпульсовий, виснажливій, схожий на стукіт біль. Часто пацієнти скаржаться і на тупий, постійний сильний біль.
Без лікування періоди мігрені можуть тривати від 72 годин до семи днів.