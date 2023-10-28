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Як виявити мігрень і які продукти активують біль – розповідає лікар

28 Жовтня 2023, 17:46
Ольга Боднарчук редактор
Як виявити мігрень і які продукти активують біль – розповідає лікар
Джерело: Pexels

Нутриціолог Анастасія Голобородько розповіла, які продукти провокують мігрень.

Нутриціологи розглядають мігрень, як інвалідизуюче на кілька днів захворювання.

За кілька днів до початку мігрені людина відчуває втому, дратівливість і бажання багато їсти. Також перед початком хвороби з’являються больові відчуття у шиї та часті позіхання.

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Кого уражає мігрень

Найчастіше від мігрені страждають жінки. Захворювання має властивість проявлятися перед початком менструального циклу.

Причини мігрені

  • проблеми із судинами;
  • активація опасистих клітин;
  • гіперзбудженість або депресія кіркового походження;
  • ноцицептивні причини;
  • надмірне виділення гістаміну та інших запальних цитокінів.

Серед продуктів, які викликають мігрень – ті, які провокують зростання рівня гістаміну.

Гістамін – компонент, який регулює алергічні реакції та інші біологічні процеси в організмі.

Продукти, які активують гістамін:

  • алкоголь;
  • ферментована їжа;
  • сухофрукти;
  • авокадо;
  • баклажан;
  • шпинат;
  • ковбаси, паштет, риба, м’ясо;
  • мушлі та панцирні.

Як виявити біль мігрені

При мігрені зазвичай болить чоло, частіше з одного боку, але в деяких випадках відчуття охоплюють обидві сторони або мігрують.

Відчуття характеризують, як перфораційний, імпульсовий, виснажливій, схожий на стукіт біль. Часто пацієнти скаржаться і на тупий, постійний сильний біль.

Без лікування періоди мігрені можуть тривати від 72 годин до семи днів.

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Джерело
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