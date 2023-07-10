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Як зрозуміти, що скоро почнуться перші місячні – поради та роз’яснення гінеколога

10 Липня 2023, 11:13
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Менструація, місячне, прокладка
Джерело: Pixabay

Перша менструація свідчить про початок статевої зрілості та появи циклічності в житті дівчинки.

Такі зміни можуть налякати дівчаток, оскільки впливають не лише на самопочуття, а й на працездатність, фізичну активність та навчання.

Як зрозуміти, що скоро почнуться перші місячні та як підготуватись до першої менструації – Факти ICTV запитали в акушера-гінеколога Марʼяни Антонюк.

Перші місячні: як зрозуміти, що скоро почнуться

За словами Антонюк, місячні починаються у дівчаток у віці від 9 до 16 років. Проте це залежить від фізіологічних та генетичних факторів.

Середній вік початку менструації — 12-14 років. Рання менструація починається в 10-11 років.

Ознаки, які свідчать про наближення перших місячних:

  • Біль або дискомфорт у нижній частині живота.
  • Набряклість або чутливість грудей.
  • Зміни настрою, роздратованість або емоційна нестабільність.
  • Поява білого або прозорого вагінального виділення, яке може бути ознакою зрілості репродуктивної системи.

– Важливо зазначити, що кожна дівчинка може відчувати ці ознаки по-різному або не відчувати їх взагалі. Адже кожне тіло індивідуальне, – каже Марʼяна Антонюк.

Тривалість першої менструації може варіюватися від кількох днів до кількох тижнів.

– У перші роки після початку менструації цикл може бути нерегулярним, тому тривалість може коливатися. Зазвичай з часом цикл стає більш стабільним, – додає акушер-гінеколог.

Це означає, що спочатку часовий інтервал між менструаціями дівчинки буде стрибати від 24 до 32 днів. І це нормально. Протягом півтора-двох років цикл стане стабільним.

Як підготуватися до першої менструації – поради мамам та дівчаткам

Щоб підготувати доньку до першої менструації, лікар радить мамам:

  • Пояснити, що менструація є нормальним фізіологічним процесом, який відбувається в організмі кожної жінки.
  • Проявляти терпіння та уважність. Провести відверту розмову, щоб дівчина могла поставити запитання та отримувати підтримку.
  • Розповісти про використання гігієнічних засобів, різних видів прокладок, тампонів та як їх правильно використовувати.
  • Забезпечити наявність необхідних гігієнічних засобів вдома та у сумці, щоб дівчина могла їх використовувати, коли це необхідно.
  • Пояснити, що важливо дотримуватися гігієнічних правил під час менструації (регулярна заміна прокладок та підтримка чистоти тіла).

– Кожна дівчина індивідуальна, тому важливо слухати її потреби та надавати підтримку на цьому етапі життя, – підсумовує Антонюк.

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