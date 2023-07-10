Перша менструація свідчить про початок статевої зрілості та появи циклічності в житті дівчинки.

Такі зміни можуть налякати дівчаток, оскільки впливають не лише на самопочуття, а й на працездатність, фізичну активність та навчання.

Як зрозуміти, що скоро почнуться перші місячні та як підготуватись до першої менструації – Факти ICTV запитали в акушера-гінеколога Марʼяни Антонюк.

Перші місячні: як зрозуміти, що скоро почнуться

За словами Антонюк, місячні починаються у дівчаток у віці від 9 до 16 років. Проте це залежить від фізіологічних та генетичних факторів.

Середній вік початку менструації — 12-14 років. Рання менструація починається в 10-11 років.

Ознаки, які свідчать про наближення перших місячних:

Біль або дискомфорт у нижній частині живота.

Набряклість або чутливість грудей.

Зміни настрою, роздратованість або емоційна нестабільність.

Поява білого або прозорого вагінального виділення, яке може бути ознакою зрілості репродуктивної системи.

– Важливо зазначити, що кожна дівчинка може відчувати ці ознаки по-різному або не відчувати їх взагалі. Адже кожне тіло індивідуальне, – каже Марʼяна Антонюк.

Тривалість першої менструації може варіюватися від кількох днів до кількох тижнів.

– У перші роки після початку менструації цикл може бути нерегулярним, тому тривалість може коливатися. Зазвичай з часом цикл стає більш стабільним, – додає акушер-гінеколог.

Це означає, що спочатку часовий інтервал між менструаціями дівчинки буде стрибати від 24 до 32 днів. І це нормально. Протягом півтора-двох років цикл стане стабільним.

Як підготуватися до першої менструації – поради мамам та дівчаткам

Щоб підготувати доньку до першої менструації, лікар радить мамам:

Пояснити, що менструація є нормальним фізіологічним процесом, який відбувається в організмі кожної жінки.

Проявляти терпіння та уважність. Провести відверту розмову, щоб дівчина могла поставити запитання та отримувати підтримку.

Розповісти про використання гігієнічних засобів, різних видів прокладок, тампонів та як їх правильно використовувати.

Забезпечити наявність необхідних гігієнічних засобів вдома та у сумці, щоб дівчина могла їх використовувати, коли це необхідно.

Пояснити, що важливо дотримуватися гігієнічних правил під час менструації (регулярна заміна прокладок та підтримка чистоти тіла).