Нині існує немало міфів щодо здатності жінки вагітніти у різноманітних умовах, один з них – під час купання у басейні, вода якого може випадково містити сперматозоїди.

Акушер-гінеколог, доктор медичних наук Віктор Ошовський розповів, чи можливо це.

– З точки зору біології, хімії та фізики розчин сперматозоїдів у воді басейна або якогось ставка не здатний забезпечити усі умови та фактори (для настання вагітності, – Ред.), – пояснив Віктор Ошовський.

А ось завагітніти під час вагітності можна, коментує фахівець.

– Так, це можливо. Це вагітність у порожнині матки та одночасно у порожнині маткової труби. У такому разі ми не розраховуємо на двох діток, бо поза маткою вагітність – це патологічний стан, – додав гінеколог.

Майбутнім мамам важливо вести календар вагітності.

Він допоможе ретельніше готуватися до народження дитини. Крім того, він знадобиться лікареві у разі виникнення ускладнень.