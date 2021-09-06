В Україні у 2020 році за одного пацієнта з коронавірусом Національна служба здоров’я України виплатила 45 тис. грн.

Таку відповідь надали у Міністерстві охорони здоров’я на запит Фактів ICTV. Експерти зазначили, що за 2021 рік ці дані поки що підраховуються.

Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуються амбулаторно – під наглядом свого сімейного лікаря. А люди з груп ризику або ті, кого госпіталізували, потрапляють в стаціонар. НСЗУ оплачує за надану медичну допомогу пацієнтам, незалежно від статусу вакцинації.

Заклад, з яким служба уклала договір, зобов’язаний надати медичну допомогу для лікування Covid-19 та забезпечити необхідну медикаментозну терапію. Згідно з тарифом, пацієнта також забезпечують ліками під час інтенсивної терапії.

Пацієнт з Covid-19 безплатно отримує під час лікування в стаціонарі:

первинний огляд та тестування на Covid-19;

необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, як-от розгорнутий клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза, бактеріологічні та інші;

медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів;

кисневу підтримку, інтенсивну терапію та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО;

медикаментозну терапію та знеболення за потреби. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування Covid-19 та Національним переліком лікарських засобів, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів;

моніторинг та корекцію лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів;

забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду та інше.

За даними МОЗ, у 2021 році для лікування госпіталізованих пацієнтів з важкою формою коронавірусу НСЗУ запланувало виділити 9 млрд грн. Проте через зростання кількості госпіталізованих пацієнтів у міністерстві вирішили збільшити видатки на 2 млрд 800 млн грн.

В Україні протягом січня-липня 2021 року лікарням вже виплатили 9 млрд 442 млн грн за стаціонарну допомогу пацієнтам з Covid-19.

Представники міністерства пояснили, що тариф на лікування Covid-пацієнтів визначається як глобальна ставка на місяць і становить 554 тис. гривень. Але до тарифу додаються різні коригувальні коефіцієнти – відповідно до навантаження та кількості медичних команд, які надають медичну допомогу госпіталізованим пацієнтам з Covid-19.

– Держава робить усе можливе, щоб захистити українців під час пандемії від коронавірусу. Єдиний захист – вакцинація. Бюджет Програми медгарантій передбачає майже 1,5 млрд грн на імунізацію, – розповіли у МОЗ.

Цю суму витратять на оплату роботи мобільних команд, які проводять щеплення. Водночас закупівля вакцин не входить до бюджету Програми медичних гарантій.

Станом на 1 вересня НСЗУ виплатила понад 147,9 млн грн закладам за проведену вакцинацію.