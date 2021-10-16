5 речей, які продовжують життя чоловікам

За статистикою, чоловіки живуть менше жінок. Лікарі звинувачують в цьому шкідливі звички. Але все ж є моменти, які здатні збільшити тривалість життя. Що продовжує життя чоловіків?

Жіночі груди

Чоловіки, які регулярно дивляться на жіночі груди, як правило, живуть довше. Це пояснюється досить просто – все гарне і приємне автоматично підвищує настрій.

Секс

Дослідження, проведене BMJ, показало, що секс позитивно впливає на здоров’я чоловіка. Так, ризик смертності за умови регулярної сексуальної активності знижується на 50%, а середня тривалість життя при цьому збільшується від 3 до 8 років. Це відбувається тому, що секс допомагає нам справлятися зі стресовими перевантаженнями, таким чином знижуючи ймовірність виникнення захворювань.

Одруження

Одружені чоловіки в середньому живуть довше, ніж неодружені. Під час наукового експерименту, в якому взяли участь понад 127 тис. дорослих американців, вдалося з’ясувати, що чоловіки, які беруть шлюб після 25 років, мають більш високий рівень захисту від хронічних захворювань, ніж ті, які робить це до 25 років. Крім того, чим довше чоловік перебуває в шлюбі, тим вищі його переваги у плані тривалості життя і загального стану здоров’я.

Батьківство

Продовжує чоловіче життя і народження дитини. Про це свідчать дані дослідження, опублікованого у Journal of Epidemiology & Community Health. Вчені з’ясували, що чоловіки і жінки, у яких є хоча б одна дитина, мають більш низький ризик смертності.

Коли батьки досягають 60-річного віку, різниця у тривалості життя становить 2 роки, а до 80 років – від 7 до 8 років. Все це, цілком ймовірно, пов’язано зі зростаючим почуттям відповідальності.

Животик

Тільки не пивний, а той, який з’являється у чоловіків від ситого і задоволеного життя. Річард Брібіскас, автор книги How Men Age, наводить дані, згідно з якими, чоловіки із зайвою вагою рідше страждають від серцевих нападів і раку простати.

Більш того, доведено, що незначне збільшення жиру в організмі робить чоловіків більш привабливими для жінок. А, за деякими даними, такі чоловіки ще й кращі у сексі, ніж їх підтягнуті суперники.

Джерело: Sundaynews