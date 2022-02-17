Лютий-березень – традиційний час для чергової хвилі грипу та інших вірусних захворювань. І треба бути пильним, щоб не підчепити ще одну респіраторну інфекцію.

Як захиститися від інфекції? Можна приймати вітаміни, пити воду з лимоном та медом. Але за наявності проблем зі всмоктуванням у шлунку ці методи можуть бути неефективними.

Експерт з аромаолій Олена Воронцова розповідає, що дієвим методом захисту від ГРВІ можуть стати аромати.

Процес сприйняття запаху та відповіді на нього досить складний, але дослідження засвідчують, що у багатьох випадках під час вдихання певних ароматів організм захищається від інфекції.

Тож варто спробувати убезпечити себе від хвороби за допомогою аромаолій. Не дарма ж у давнину аромати використовували більше не як парфуми, а як засоби, що захищають від хвороб. Ось і зараз ми дедалі частіше намагаємося використовувати натуральні засоби – аромаолії – у побуті, лікуванні, харчуванні.

У 2017 році в Австрії було проведено дослідження, яке засвідчило, що аромаолії мають імуномодулювальні властивості, а також протимікробні та протизапальні.

Чи знищують аромаолії віруси? Доказів цьому немає, але те, що, застосовуючи їх, люди рідше хворіють, відомо.

Якщо ви вирішили застосовувати аромаолії, спершу перевірте, чи немає у вас на них алергії: нанесіть на зап’ястя краплю олії і розітріть її. Якщо відразу або через кілька годин з’являється почервоніння, свербіж, висип, не використовуйте цю олію. Якщо ж шкіра без змін – алергії на неї у вас немає.

Як застосовувати аромаолії

– Натуральні аромаолії не треба гріти в лампі, – радить Олена Воронцова. – Їх потрібно розбризкати за допомогою дифузора або розтерти на долонях, або нанести на серветку, шарф, комір, будь-яку поверхню.

Щоб убезпечити себе від хвороботворних мікроорганізмів, що літають у повітрі, розбризкайте олії в приміщенні, де ви перебуваєте: на роботі, вдома, у дитячій, або капніть на серветку і покладіть її на робочий стіл.

Можна нанести краплю аромаолії на шарф або комір одягу.

Аромаолія “працює” 4-6 годин, після закінчення цього часу повторіть процедуру ароматизації.

Під час вологого прибирання 3-4 краплі аромаолії можна додати у воду, в якій змочуєте губку або серветку для миття підлоги.

Увага! Не переборщіть із застосуванням аромаолії. Запах не повинен бути нав’язливим, дратувати інших людей, які перебувають поряд із вами.

Які аромати краще використовувати

Олія м’яти перцевої. Може лікувати застуду, адже вона має імуностимулювальну, відхаркувальну, противірусну та антибактеріальну дію.

Олія чайного дерева зніме біль у горлі за допомогою полоскання: додайте у 100 мл теплої води 1-2 краплі ефірної олії чайного дерева. Нанесіть олію на шарф. Це вбереже вас від вірусів у транспорті.

Олія евкаліпта. Зніме приступи кашлю, полегшить подих. Дихаємо з долонь або розпорошуємо в дифузорі.

Олія базиліка має противірусні та антибактеріальні властивості.

У дитячій кімнаті використовуйте лише лимонну, евкаліптову або м’ятну олії.