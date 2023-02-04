Аутоімунний тиреоїдит (АІТ)посідає одне з перших місць у структурі ендокринологічної патології.

Наукові дані свідчать, що харчування разом із фармакологічними засобами можуть позитивно впливати на стан пацієнта з цією ендокринологічною хворобою.

АІТ діагностується на основі симптомів і результатів лабораторних досліджень.

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Симптоми АІТ: збільшення ваги, сильна втома, погана концентрація, витончення та жорсткість волосся, суха шкіра, повільний або нерегулярний пульс, зниження м’язової сили, задишка, зниження толерантності до фізичних навантажень, непереносимість холоду, підвищений артеріальний тиск, ламкі нігті, запор, біль у шиї або болючість щитовидної залози, депресія і тривога, порушення менструального циклу, безсоння, зміни голосу.

Лікування АІТ медикаментозне, але харчування та спосіб життя відіграють важливу роль у лікуванні аутоімунного тиреоїдита. Корекція раціону раціону може допомогти зменшити запалення, уповільнити або запобігти пошкодженню щитовидної залози

Дієти

Деякі дані досліджень свідчать про користь безглютенових та беззернових дієт для хворих на аутоімунний тиреоїдит.

Безглютенова дієта передбачає виключення з раціону всіх продуктів із пшениці, ячменю та жита, що містять глютен.

Беззернова дієта є більш обмежувальною: вона забороняє вживати продукти з усіх цільнозернових злакових продуктів.

Дієта за аутоімунним протоколом. Вона виключає потенційно шкідливі продукти, такі як зернові, молочні, пасльонові, доданий цукор, кава, бобові, яйця, алкоголь, горіхи, насіння, рафінований цукор, олії та певні харчові добавки. Її повинен призначати та контролювати досвідчений лікар.

Безлактозна дієта. Непереносимість лактози дуже поширена серед людей з аутоімунним тиреоїдитом. Якщо у пацієнта є ознаки непереносимості лактози, обмеження молочних продуктів може допомогти проблемам з травленням.

Запалення може бути рушійною силою тиреоїдиту. Потужні протизапальні властивості мають овочі, фрукти, прянощі та жирна риба. Також є дані, що споживання сої шкодить функції щитоподібної залози.

Корисні дієтичні добавки. Деякі дієтичні добавки можуть зменшити запалення та антитіла до щитоподібної залози у людей з АІТ, а також усунути дефіцити певних поживних речовин:

Селен

Цинк.

Куркумін.

Вітамін D.

Вітаміни групи В.

Магній.

Залізо.

Добавки: риб’ячий жир, альфа-ліпоєва кислота та N-ацетилцистеїн, також можуть покращити стан хворих з АІТ.

Йод варто приймати тільки за призначенням лікаря.

Рекомендовані продукти:

Фрукти та ягоди.

Овочі, гриби, зелень.

Здорові жири: авокадо, кокосова олія, оливкова олія, жирний йогурт тощо.

Тваринний білок: натуральні м’ясо риба, птиця.

Безглютенові злаки: коричневий рис, овес, кіноа, коричневий рис тощо.

Насіння, горіхи та горіхове масло.

Квасоля та сочевиця, боби.

Замінники молочних і немолочних продуктів (збагачені кальцієм і/або вітаміном D), виготовлених з кокосу, мигдалю, кеш’ю.

Прянощі, трави та приправи: куркума, базилік, розмарин, паприка, шафран, чорний перець, тахіні, мед, лимонний сік, яблучний оцет тощо.

Напої: вода, газована вода, несолодкий чай, кава тощо.

Інколи варто виключати деякі продукти. Можна поекспериментувати зі своєю дієтою, щоб дізнатися, яка їжа вам найбільше підходить.

Яких продуктів уникати:

Солодощі та продукти з доданим цукром.

Фастфуд і смажена їжа.

Рафіновані зернові продукти: макарони, хлібобулочні вироби з білого борошна, бублики тощо.

Промислово оброблені продукти: заморожені страви, маргарин, бекон, ковбаси тощо.

Зерно та продукти, що містять глютен.

Дієтолог, який спеціалізується на аутоімунних захворюваннях, допоможе звузити коло проблемних продуктів і підбере індивідуальний план харчування.

Спосіб життя. Повноцінний сон, зменшення стресу та догляд за собою надзвичайно важливі для тих, хто страждає на АІТ.

Достатня фізична активність, прогулянки або спорт на свіжому повітрі не завадить.

Медикаментозна терапія

Для максимального засвоєння гормонів щитоподібної залози у вигляді фармакологічних препаратів найкраще приймати їх натщесерце за 30–60 хвилин до сніданку або за 3–4 години після вечері.

Варто нічого не вживати, крім води, принаймні 30 хвилин після приймання ліків.

Джерело: Олег Швець