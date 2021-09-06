Часто жінки взувають високі підбори, щоб доповнити свій образ або ж підкреслити свою жіночність. Проте часте носіння такого взуття може негативно вплинути на здоров’я людини.

У Центрі громадського здоров’я стверджують, що під час носіння підборів збільшується ризик травмування. Це відбувається через зміну механіки ходи, скорочення м’язів задньої частини ноги та розслаблення передньої, розбалансування стопи.

Також зростає ризик виникнення мозолів, наростів, болю в м’язах. Під час ходьби на підборах виникає великий тиск на колінні суглоби, зростає ризик появи остеоартрозу та дегенеративних змін.

Високі підбори можуть призвести до болю в спині. Це пов’язано зі зміщенням центру ваги, адже під час носіння таких підборів для збереження рівноваги хочеться або нахилити тулуб вперед, або відставити таз назад, або зігнути коліна. Та навіть ті, хто вміють ходити на підборах, можуть відчувати біль в попереку.

Зменшити ризики від носіння високих підборів можна, якщо:

обирати замість вузького взуття більш просторе;

мати з собою змінне взуття, щоб давати ногам час на перепочинок;

виконувати вправи для розтягування литкових м’язів та зміцнення м’язів стопи.

Джерело: ЦГЗ