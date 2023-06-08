Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, що має бути обов’язково в аптечці у дитини, яка їде на літній відпочинок.

– Перед тим, як планувати відпочинок дитини, перше, про що слід подбати батькам, це вакцинація. Подивіться карту профілактичних щеплень, переконайтеся, що у вас є всі необхідні за віком, які передбачає український календар, – каже Людмила.

За словами сімейної лікарки, дитяча аптечка не повинна, образно кажучи, займати половину валізи. Тобто слід покласти найочевидніше та найнеобхідніше.

Терапевт запевняє, що не потрібно давати дитині з собою в поїздку антибіотики та інші серйозні ліки. Передбачити абсолютно все неможливо, а в разі несподіваної хвороби можна звернутися до лікаря або купити медикаменти в найближчій аптеці.

За словами медика, у літній аптечці дитини мають бути обов’язково:

бактерицидні пластирі різних розмірів на випадок ударів і порізів;

активоване вугілля та регідрон на випадок харчового отруєння;

лоратадин, якщо дитина страждає на алергічні реакції;

ібупрофен і парацетамол, як жарознижувальні та болезаспокійливі;

гель від укусу комах;

сонцезахисний крем;

засіб проти нежитю у вигляді спрею.

Якщо дитина страждає на якісь хронічні захворювання, то в аптечку слід покласти відповідні препарати, які призначив лікар. Наприклад, якщо є астма, то слід забезпечити дитину запасними інгаляторами.

Якщо до місця відпочинку має бути тривалий переїзд, в аптечці має бути нашатирний спирт і препарати проти нудоти.

За словами Людмили Сердюк, в ідеалі перед поїздкою дитину потрібно показати сімейному лікарю і проконсультуватися з приводу того, що краще покласти в літню аптечку, з огляду на стан здоров’я саме вашої дитини.

– Також слід обов’язково відвідати лікаря і після повернення з відпочинку, зробити невеликий профогляд, – рекомендує терапевт.

За її словами, батькам не слід також забувати про профілактичні заходи, які захистять дитину від гельмінтів і педикульозу.

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