Експерт зі сну Майкл Бреус поділився методикою засинання після різкого пробудження серед ночі. Йдеться про техніку дихання 4-7-8.

– Чи то гучний звук, чи то сильна літня спека, прокидатися серед ночі не весело. З кожною хвилиною ви відчуваєте, що отримуєте все менше такого необхідного сну, – зазначає експерт.

У таких випадках Майкл Бреус рекомендує застосовувати техніку дихання 4-7-8, яка дасть змогу тілу знизити частоту серцевих скорочень і зрештою знову заснути.

За словами фахівця зі сну, ця практика заснована на стародавній йогічній техніці під назвою пранаяма, яка допомагає знайти контроль над своїм диханням.

Як практикувати дихання 4-7-8:

для початку слід розсунути губи й повністю видихнути через рот;

далі потрібно зімкнути губи й беззвучно вдихнути через ніс;

потім потрібно затримати дихання на сім секунд;

зробіть ще один видих з рота, цього разу протягом восьми секунд;

і практикуйте всю цю схему протягом чотирьох повних вдихів.

Цікаво, що затримка дихання на сім секунд вважається найважливішою частиною цієї вправи.

Експерти стверджують, що регулярна практика цієї техніки є ключем до збільшення ваших шансів швидше заснути.

Джерело: Express