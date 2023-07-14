Експерт зі сну Майкл Бреус поділився методикою засинання після різкого пробудження серед ночі. Йдеться про техніку дихання 4-7-8.
– Чи то гучний звук, чи то сильна літня спека, прокидатися серед ночі не весело. З кожною хвилиною ви відчуваєте, що отримуєте все менше такого необхідного сну, – зазначає експерт.
У таких випадках Майкл Бреус рекомендує застосовувати техніку дихання 4-7-8, яка дасть змогу тілу знизити частоту серцевих скорочень і зрештою знову заснути.
За словами фахівця зі сну, ця практика заснована на стародавній йогічній техніці під назвою пранаяма, яка допомагає знайти контроль над своїм диханням.
Як практикувати дихання 4-7-8:
- для початку слід розсунути губи й повністю видихнути через рот;
- далі потрібно зімкнути губи й беззвучно вдихнути через ніс;
- потім потрібно затримати дихання на сім секунд;
- зробіть ще один видих з рота, цього разу протягом восьми секунд;
- і практикуйте всю цю схему протягом чотирьох повних вдихів.
Цікаво, що затримка дихання на сім секунд вважається найважливішою частиною цієї вправи.
Експерти стверджують, що регулярна практика цієї техніки є ключем до збільшення ваших шансів швидше заснути.
Джерело: Express