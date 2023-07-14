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Експерт розповів, як знову заснути після різкого пробудження серед ночі

14 Липня 2023, 11:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сон
Джерело: Pixabay

Експерт зі сну Майкл Бреус поділився методикою засинання після різкого пробудження серед ночі. Йдеться про техніку дихання 4-7-8.

– Чи то гучний звук, чи то сильна літня спека, прокидатися серед ночі не весело. З кожною хвилиною ви відчуваєте, що отримуєте все менше такого необхідного сну, – зазначає експерт.

У таких випадках Майкл Бреус рекомендує застосовувати техніку дихання 4-7-8, яка дасть змогу тілу знизити частоту серцевих скорочень і зрештою знову заснути.

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За словами фахівця зі сну, ця практика заснована на стародавній йогічній техніці під назвою пранаяма, яка допомагає знайти контроль над своїм диханням.

Як практикувати дихання 4-7-8:

  • для початку слід розсунути губи й повністю видихнути через рот;
  • далі потрібно зімкнути губи й беззвучно вдихнути через ніс;
  • потім потрібно затримати дихання на сім секунд;
  • зробіть ще один видих з рота, цього разу протягом восьми секунд;
  • і практикуйте всю цю схему протягом чотирьох повних вдихів.

Цікаво, що затримка дихання на сім секунд вважається найважливішою частиною цієї вправи.

Експерти стверджують, що регулярна практика цієї техніки є ключем до збільшення ваших шансів швидше заснути.

Джерело: Express

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