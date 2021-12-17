Наближаються різдвяні та новорічні свята. У цей період заведено дарувати дітям подарунки та балувати їх солодощами.

Однак, купуючи дитині цукерки, печиво та торти, варто пам’ятати про шкоду, яку вони можуть завдати здоров’ю. Звичайні цукерки містять багато “вільних” цукрів, які можуть призвести до набору зайвої ваги, розвитку карієсу, погіршення стану шкіри та захворювань серця.

– “Вільний” цукор – це той, який ви додали собі в чай, кухар – до соусу в ресторані, виробник – у кетчуп із супермаркету, – зазначають у МОЗ.

За даними ВООЗ, добова норма цукрів – менше 10% від спожитої енергії.

Експерти рекомендують вживати до 25 г або п’яти чайних ложок цукру за добу.

Які солодощі купувати дітям під час новорічних свят:

пастилу;

сухофрукти;

фрукти.

Водночас відмовитися варто від цукерок, льодяників, шоколадок, пончиків, печива, тортів, пакетованих соків.

Щодо випічки, то краще її готувати вдома за власними рецептами, соки та газовані напої можна замінити морсами, узварами, фруктовими чаями.

Загальні рекомендації МОЗ: