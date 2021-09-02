В Умань до хасидських паломників поставили майже 20 тис. антисептиків та 190 тис. медичних масок.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. Вони зазначили, що Україна готова до безпечного прийому хасидських паломників.

Для паломників розробили інформаційні відео про ознаки коронавірусу, протиепідемічні заходи під час пандемії тощо. Ролики вже розміщені у міжнародних аеропортах Бориспіль та Львів.

Також ЦГЗ надрукував інформаційні матеріали з правилами поведінки впродовж перебування в Україні, картою лабораторій тестувань на Covid-19, корисними номерами телефонів тощо. До аеропортів України та Умані відправили брошури, флаєри та банери.

Крім того, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України розмістить друковані матеріали на борту своїх літаків.

Усі засоби індивідуального захисту, брошури та допомогу паломники зможуть отримати у наметах Червоного Хреста України, що вже поставлені на вулиці Пушкінській в Умані.

Цьогоріч Центр вперше в Україні запустив гарячу інформаційну лінію, за якою паломників консультуватимуть з питань здоров’я англійською та івритом.

Хасиди в Умані щороку збираються, щоб відзначити головне для їхньої течії іудаїзму свято – Рош га-Шана або єврейський Новий рік. Зазвичай воно припадає на вересень-початок жовтня.

Вони приїжджають з Ізраїлю, США, Канади, країн Західної Європи та інших. У 2021 році в Умані очікується до 50 тис. паломників. Детальніше про те, хто такі хасиди та чому вони їдуть в Умань – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ

Фото: ЦГЗ