Пацієнтам, що мають серцеві захворювання дуже важливо знайти “свого” лікаря-кардіолога, з яким можна обговорювати будь-які питання, а не тільки ті, що стосуються їхніх діагнозів.

– Це задача – не з легких, – вважає кардіолог Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Георгій Маньковський.

Лікар радить, на що звернути увагу та як виділити для себе найголовніше.

Перша порада – довіряти людям, що пройшли лікування або лікуються у кардіолога. Звичайно, найпопулярнішим способом в пошуках лікаря завжди було і буде “сарафанне радіо”.

Зараз дивляться

– Але завдяки інтернету ситуація змінилась, – зазначає Маньковський. – Оскільки існують різні сайти зі списками спеціалістів, де пацієнти залишають відгуки. Ви можете переглянути велику кількість лікарів, відгуки про них та де саме вони приймають.

Далі фахівець радить виділити для себе ті характеристики, які для вас найважливіші:

Досвід, роки практики

Навчання, семінари з вдосконаленості навичок та знань

Місце роботи

Як швидко можна попасти на прийом тощо.

Крім того, Георгій Маньковський підказує, що слід звернути увагу на такі моменти:

Чи можливо відразу здати аналізи, пройти рентген та різні види діагностики в клініці, де приймає лікар?

Чи охоче доктор направляє або підключає до обстеження інших фахівців, якщо бачить, що проблема може бути пов’язана з роботою інших органів?

Ставлення лікаря до пацієнта та його щира зацікавленість у вашому самопочутті.

Готовність лікаря ділитись своїми контактами (номером телефону, месенджерами) з пацієнтами для запису чи уточнення питань щодо лікування.

– Підсумовуючи, раджу кожному спробувати записатися на пробну консультацію до лікаря, – говорить кардіолог.

Під час зустрічі пацієнт може уточнити всі потрібні моменти, а також оцінити рівень емпатії лікаря, його готовність реагувати на ваші скарги і потреби, вміння “докопатися до суті питання” і бути уважним щодо нюансів, які вас турбують.

Джерело: Георгій Маньковський