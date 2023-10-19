Мікробіолог Олена Лівінська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила, що таке пліснява і коли вона буває небезпечною.

– Цвіль можна часто зустріти в побуті – на вологих стінах або, наприклад, у старій банці з варенням. Нею іноді пахне льох або сховище. А ще вона є компонентом деяких вишуканих сирів, – каже експерт.

За словами фахівця, пліснява – це мікроскопічні гриби або мікроміцети, серед яких найвідомішими є пеніцилінові гриби, що поклали початок епосі застосування антибіотиків.

Нині багато мікроміцет використовуються в промисловості як продуценти антибіотиків, органічних кислот, вітамінів тощо.

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Що ж стосується цвілі на стінах, то не секрет, що головна причина цього – підвищена вологість. Спори цвілі в більшій чи меншій кількості завжди присутні в повітрі та на всіх поверхнях. Від проростання їх утримує, головним чином, відсутність достатньої кількості води.

Окрім неприємного естетичного вигляду та запаху, пліснява в приміщенні сприяє суттєвому зростанню кількості її спор у повітрі. Це може спричинити низку загрозливих наслідків, наприклад:

респіраторні симптоми: відчуття подразнення слизових, кашель, чхання;

підвищення чутливості та алергічні прояви: закладеність носа, почервоніння очей, шкірний висип;

збільшення ризиків і проявів астми, особливо у дітей.

Для того, щоб не допустити цих ризиків, мікробіолог рекомендує підтримувати рівень вологості в оселі не вище 50%, регулярно провітрювати приміщення, переконатися, що воно добре вентилюється. Також бажано не використовувати килими та килимові покриття в приміщеннях із високою вологістю.

– Продукти, що мають ознаки плісняви, споживати не варто. Але якщо ви випадково з’їли невелику кількість такої їжі, не потрібно хвилюватися – найімовірніше, нічого страшного не трапиться, – пояснює експерт.

За словами мікробіолога, прибрати видимі ознаки плісняви та використовувати продукт – невдала ідея. Адже цвіль проростає глибоко, особливо в м’яких або рідких продуктах. Якщо бачите плісняву, наприклад, на поверхні варення – викидайте всю банку.

Щодо сирів із пліснявою, експерт каже, що для їхнього промислового виробництва використовують спеціальні добре досліджені безпечні штами – вони не утворюють ані токсинів, ані антибіотиків. Тому споживати такі сири можна. Виняток становлять вагітні жінки та маленькі діти.

Джерело: Бережи себе