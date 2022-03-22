Тривога, сирени, негативні емоції та поганий сон. Саме такою є наша дійсність. Навіть ті, хто виїхав з України і перебувають у тихих містечках Європи, теж відчувають тривогу: за своїх рідних, що залишилися захищати Україну, за тих, хто живе під бомбами та ховається в укриттях.

– Присутність сильних негативних емоцій збуджує нервову систему та пригнічує всі механізми засипання, – пише на своїй сторінці у Facebook лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. – Та навіть, якщо людина засинає, то сон її поверховий, нетривалий і не дає відчуття відпочинку.

Такий стан називають стресовою інсомнією (безсонням).

Сон лікує

Навіть якщо сирена будить вас по декілька разів за ніч, намагайтеся надолужити сон протягом доби хоча б до семи годин. Адже він лікує і відновлює сили. Якщо немає можливості досягти семигодинного відпочинку, варто вдень поспати приблизно 15 хвилин, після цього ви відчуєте відновлення енергії.

Багато хто не може заснути через думки, часто прокидаєтеся.

Як покращити сон

Намагатися за можливості не дивитися сцени війни та страждань. Це здається неможливим. Але це можливо. все залежить від вас.

Покращити сон можна їжею, яка сприяє засинанню.

Їжте вівсяну молочну кашу на вечерю. Або пийте молочно-банановий коктейль з ложечкою меду (цукру). Або тепле молоко з ложечкою меду (цукру).

Молоко містить амінокислоту триптофан, з якої завдяки біохімічним перетворенням синтезується мелатонін, а мед (глюкоза) допомагає цю амінокислоту транспортувати до мозку.

За можливості приймайте теплий душ або покладіть грілку чи пластикову пляшку з теплою водою під ноги. Грілку або пляшку потрібно загорнути в натуральну тканину.

Зробіть та надівайте м’яку зігріваючу пов’язку на очі.

Якщо є змога, вживайте прості засоби з легким заспокійливим ефектом: