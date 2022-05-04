Епідемія ожиріння в Європі забирає життя 1,2 млн людей на рік, повідомляє ВООЗ.

Дослідження показує, що показники надмірної ваги та ожиріння зросли на 138% за останні п’ять десятиліть.

Майже 60% дорослих і майже кожна третя дитина шкільного віку на континенті мають надмірну вагу або страждають на ожиріння.

Великобританія, Туреччина, Мальта та Ізраїль мають вищі показники ожиріння серед дорослого населення.

Ожиріння щорічно спричиняє понад 1,2 мільйона смертей у регіоні — четверту за значимістю причину після підвищеного тиску, діабету та куріння — і на нього припадає понад 13% смертей.

Через ожиріння виникають діабет 2 типу, серцеві захворювання та принаймні 13 видів раку. Згідно зі звітом, ожиріння є прямою причиною не менше 200 тис. нових випадків раку щороку в Європі, і ця цифра, за прогнозами, зростатиме протягом найближчих десятиліть.

Це також є основним фактором ризику інвалідності.

Індекс маси тіла (ІМТ) від 25 до 29,9 класифікується як надмірна вага, а 30 і вище визначається як ожиріння.

Онлайн ігри та фастфуд – вороги здоров’я

Автори звіту кажуть, що фастфуд і дешевша, калорійніша і менш корисна їжа призвели до ожиріння, а також до малорухливого способу життя.

Але ВООЗ попередила, що причини складніші, ніж просто нездорове харчування та відсутність фізичної активності. У ньому йдеться, що фактори навколишнього середовища, унікальні для життя в сучасному європейському суспільстві з високим ступенем цифровізації, також є причинами ожиріння, такі як онлайн-маркетинг нездорової їжі для дітей та поширення сидячих онлайн-ігор.

Повідомляється, що сім’ям також важко займатися спортом, оскільки райони стали більш урбанізованими, а відстані між будинком та школою, роботою та магазинами збільшилися, що призвело до більшої залежності від транспорту.

Доктор Клюге заявив, що повернути назад епідемію ожиріння в Європі все ще можливо шляхом створення більш сприятливих умов, сприяння інвестиціям та інноваціям у галузі охорони здоров’я та розробки сильних та стійких систем охорони здоров’я.

Рівні ожиріння та надмірної маси тіла були вищими серед чоловіків (63 %), ніж серед жінок (54 %) у всьому регіоні та в більшості країн, при цьому поширеність серед чоловіків перевищувала 70 % в Андоррі, Ізраїлі та на Мальті.

Тим не менш, важке ожиріння, що класифікується як ІМТ не менше 35, серед жінок збільшилося втричі лише за три роки, з 1,5% у 2017 році до 4,5% у 2019 році.

За оцінками, в Угорщині, Ірландії, Португалії, Іспанії та Великобританії понад 20% жінок страждають на ожиріння під час вагітності. Вагітні жінки з ожирінням стикаються з підвищеним ризиком невиношування вагітності, надмірного збільшення маси тіла під час вагітності, гестаційного діабету, гіпертензивних порушень вагітності, мертворіння та післяпологових кровотеч.

Стратегії здорових звичок

У звіті також йдеться про те, що люди, які живуть з ожирінням, також з більшою ймовірністю зіткнуться з важкими наслідками Covid-19, включаючи госпіталізацію у відділення інтенсивної терапії та смерть.

– Попередні дані свідчать про те, що багато обмежень, пов’язаних зі стримуванням пандемії, включаючи закриття шкіл та періоди обмеження пересування населення, призвели до збільшення впливу деяких факторів ризику, що впливають на ймовірність ожиріння або надмірної ваги людини, – сказав доктор Клюге.

Дослідження закликало уряди запровадити довгострокові стратегії щодо покращення здорових звичок. У ньому йдеться, що інші уряди повинні наслідувати приклад Великобританії, яка в жовтні повинна ухвалити закон, що обмежує помітне позиціонування та рекламу нездорових продуктів.

Він також закликав до запровадження податку на цукор, заборони онлайн-реклами нездорової їжі для дітей та обмеження поширення точок на винос у районах з низьким доходом. У звіті пропонується, щоб здорове харчування було сформульоване як стратегія колективних дій проти зміни клімату, а також у спробі зменшити підліткове ожиріння.

Жодна з 53 європейських країн не перебуває на шляху до досягнення мети зупинити зростання ожиріння до 2025 року.