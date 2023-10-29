Лікарка Кетрін Меннікс, яка понад 30 років займалася паліативною допомогою, пояснила, що насправді відбувається, коли ми помираємо. Тим самим медик хоче допомогти людям впоратися зі страхом смерті.

Перебуваючи вже на пенсії, Меннікс випустила короткометражний анімаційний фільм Смерть для початківців, де вона пояснила процес звичайної смерті.

– Перше, що впадає в око, це те, що організму починає не вистачати енергії, – каже Меннікс.

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Фахівець порівняла тіло, що старіє, з акумулятором мобільного телефона, який не заряджається. Зарядним фактором, за словами медика, в цьому разі є сон, який дає більше енергії, ніж їжа або пиття.

– Насправді, багато людей, що помирають, не відчувають сильного голоду, і це нормально. Вони не вмирають, тому що не їдять. Вони не їдять, тому що їхнє тіло вмирає, – пояснює лікар.

Із плином часу людям поступово потрібно більше сну, під час якого вони схильні впадати в несвідомий стан, тобто не усвідомлюють, що відбувається.

За словами лікарки, цей психічний стан не має лякати близьких: коли тіло вступає у свої останні миті, людина весь час втрачає свідомість.

Далі Меннікс пояснила, що звук людини, яка знепритомніла, відомий як передсмертний хрип, може звучати так, начебто вона бореться з утрудненим диханням.

За словами медика, таким чином мозок керує рефлекторним диханням, яке поступово стає більш поверхневим.

– Може здатися, що вмираючий дихає часто, але поверхнево, але це ознака глибокого несвідомого стану, – каже лікар.

За словами експерта, у цей час людина перебуває в цілковитій безпеці: просто буде видих, після якого вже не буде вдиху.

Джерело: Express