Через поширення коронавірусу та карантин українці вимушені носити маски, а деякі громадяни взагалі під час перебування на роботі не знімають захисні засоби.

Це – медики, працівники аптек, банків, супермаркетів, громадських закладів харчування. Через це маски можуть провокувати натирання шкіри.

Водночас респіратори та хірургічні окуляри прилягають до шкіри ще щільніше та викликають ще більші проблеми.

МОЗ, посилаючись на дослідження британських науковців з Imperial College London, назвали засоби, які мінімізують негативні наслідки довготривалого носіння захисних засобів.

Що можна використовувати:

талькова присипка (засіб знижує тертя на 49% одразу після нанесення, на 59% – через чотири години);

індиферентні креми із сумішшю вазеліну та ланоліну (демонструють ефективність у боротьбі з натиранням);

поєднання кокосової олії, какао-олії та бджолиного воску (зменшує дискомфорт на 31% після нанесення, на 53% – через чотири години).

Можна користуватися і звичайними кремами для зволоження шкіри, однак їхня ефективність не буде довготривалою. Вони потребують частішого нанесення.

Попри такі дискомфортні моменти профільне відомство наполягає на необхідності носіння захисних засобів.

Вони допомагають боротися з поширенням вірусу.