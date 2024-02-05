Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Актуально

Причини розвитку деменції: вчені назвали два основні фактори

5 Лютого 2024, 13:49
Ольга Боднарчук редактор
деменція
Джерело: Depositphotos

Деменція спричинена лінню та забрудненням навколишнього середовища. Про це зазначається в новому дослідження, під час якого аналізували класичні грецькі і римські медичні тексти.

Як з’явилась деменція

За даними дослідження, хвороба Альцгеймера, яка є однією з форм деменції, була рідкістю в античні часи. Вона розвивалась переважно через будування міст, забруднення повітря та зміни в способі життя.

Античні греки відзначали проблеми з пам’яттю при старінні, але це не було подібним до втрати мови та мислення, що є характерним для деменції.

Зараз дивляться

Вже через століття, в історичних текстах із Стародавнього Риму згадується прогресуюча деменція, особливо серед аристократів. Вони користувалися свинцевими інструментами та додавали цю речовину до їжі та вина.

Причини появи деменції

Автори припускають, що через зростання міст у Стародавньому Римі забруднення зросло, тому і збільшилась кількість випадків погіршення когнітивних функцій.

Професор Калеб Фінч, який очолював дослідження, відзначив – від стародавніх греків до римлян прогресували випадки когнітивних порушень, що можуть бути пов’язані із забрудненням довкілля та лінивим способом життя.

Дослідження, проведене Університетом Південної Каліфорнії, показало – корінні племена в Болівії, які живуть у відокремлених від забрудненого середовища областях, мають низькі показники хвороби Альцгеймера.

Читайте також:
літня параЩо таке деменція та чи можна запобігти її розвитку в старості – розкаже невролог

Джерело
The Sun
Теги
Деменція Дослідження вчених хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь