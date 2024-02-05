Деменція спричинена лінню та забрудненням навколишнього середовища. Про це зазначається в новому дослідження, під час якого аналізували класичні грецькі і римські медичні тексти.

Як з’явилась деменція

За даними дослідження, хвороба Альцгеймера, яка є однією з форм деменції, була рідкістю в античні часи. Вона розвивалась переважно через будування міст, забруднення повітря та зміни в способі життя.

Античні греки відзначали проблеми з пам’яттю при старінні, але це не було подібним до втрати мови та мислення, що є характерним для деменції.

Зараз дивляться

Вже через століття, в історичних текстах із Стародавнього Риму згадується прогресуюча деменція, особливо серед аристократів. Вони користувалися свинцевими інструментами та додавали цю речовину до їжі та вина.

Причини появи деменції

Автори припускають, що через зростання міст у Стародавньому Римі забруднення зросло, тому і збільшилась кількість випадків погіршення когнітивних функцій.

Професор Калеб Фінч, який очолював дослідження, відзначив – від стародавніх греків до римлян прогресували випадки когнітивних порушень, що можуть бути пов’язані із забрудненням довкілля та лінивим способом життя.

Дослідження, проведене Університетом Південної Каліфорнії, показало – корінні племена в Болівії, які живуть у відокремлених від забрудненого середовища областях, мають низькі показники хвороби Альцгеймера.