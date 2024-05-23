Згідно з новим звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), зростає по всьому світу. Це дуже тривожний факт, до того ж якщо враховувати, що перестають діяти антибіотики, якими зазвичай успішно лікували ці хвороби.

Гонорею вже не лікують антибіотики

У 2022 році кількість нових випадків сифілісу зросла до 8 млн і досягла найвищого рівня за 70 років, ідеться у звіті. А хламідіоз, гонорея і трихомоніаз є причиною понад 1 млн інфекцій, які щодня реєструють у світі серед дорослих віком від 15 до 49 років.

Також спостерігається підвищення рівня вродженого сифілісу, який виникає, коли дитина народжується з інфекцією, яку мати передала її під час вагітності.

Зараз дивляться

Не може не хвилювати й те, що почастішали випадки гонореї, стійкої до антибіотиків.

Так, минулого року дев’ять країн повідомили, що резистентність до цефтріаксону, який вважається останньою лінією лікування гонореї, суттєво зросла – від 5% до 40%.

Чи можна цьому зарадити

– У нас є інструменти, необхідні для того, щоб до 2030 року покласти край цим епідеміям, але зараз потрібно, щоб країни світу робили все від них залежне, – наголосив генеральний директор ВООЗ доктор Гебреєсус.

За його словами, треба прискорити зусилля щодо декриміналізації та дестигматизації тих, хто постраждав від ІПСШ та інших інфекцій, а також посилити увагу до первинної профілактики, діагностики та лікування.

Джерело: ABC News