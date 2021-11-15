У міру старіння населення стурбованість з приводу деменції посилюється. Визнаний експерт з народонаселення, економіки та міжнародної охорони здоров’я Девід Кеннінг давно вивчає старіння шахістів, вважаючи, що багатовікова гра служить свого роду когнітивним тестом.

Дослідження включає в себе аналіз величезної бази даних ігор шахової федерації США і спостереження протягом певного часу за 200 гравцями.

Чому шахи

– Одна з проблем при вивченні деменції полягає в тому, що наші набори даних вкрай малі, а повне когнітивне тестування людей вимагає дуже багато часу, – пояснив Кеннінг у своєму інтерв’ю The Gazette.

На його думку, люди, які грають в шахи, проводять когнітивні тести багато разів на рік. Це величезний набір даних, що охоплює весь віковий діапазон. Це і діти, які грають в шахи, і люди пізнього віку. Плюс – багато хто дивиться чемпіонати світу з шахів, спостерігаючи елітних гравців.

Експерт упевнений, що можна отримати уявлення про пізнання, дивлячись на шахову гру. Тому є шанс знайти переконливі докази того, гра в шахи запобігає зниженню когнітивних функцій.

В рамках пілотного проекту передбачається використовувати когорту шахістів, щоб узгодити дані про гру в шахи зі стандартним когнітивним тестуванням. Що дозволить проаналізувати зміни в мисленні з плином часу. Це було б дуже цікаво, зазначив дослідник.