Хоча більшість укусів комарів нешкідливі, але досить неприємні. Як швидко зняти свербіж і чим помазати укус комара аптечними і народними засобами – в матеріалі Фактів ICTV.

Аптечні засоби від свербежу

Коли комар п’є кров, він залишає трохи слини, яка містить білки. Наша імунна система реагує на них як на чужорідні речовини, і це викликає виділення гістаміну – сполуки, що призводить до свербежу, запалення та набряку.

Серед аптечних засобів медики радять антигістамінні препарати, наприклад креми з гідрогортизоном чи димедролом, які заспокоюють шкіру, а також таблетки, що містять цетиризин або лоратадин.

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Чим помазати укус комара: народні засоби

Лід, сода, оцет, мед, ефірна олія – будь-який продукт допоможе. Варто спробувати кожний, аби дізнатись, який найефективніший засіб після укусів комарів буде саме для вас.

Холодний компрес. Просто прикладіть до місця укусу лід чи зволожений холодною водою ватний диск.

Паста з харчової соди. Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води до утворення пасти та нанесіть на укус. Сода має лужні властивості, що допомагає нейтралізувати шкідливі кислоти та зменшити свербіж.

Мед має природні антибактеріальні властивості та може зменшити свербіж та запалення. Нанесіть тонкий шар меду на укус і залиште на деякий час.

Ефірні олії лаванди та чайного дерева ефективні проти запалення. Розведіть кілька крапель у звичайній рослинній олії та нанесіть на укус.

Оцет здатний позбавити дискомфорту після куксів комарів. Розчиніть 1 ст. л. 9-% оцту в пів склянці води та обробіть ділянку шкіри за допомогою розпилювача чи звичайного ватного диску.

Джерело: Health