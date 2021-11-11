У соціальних мережах все частіше стали з’являтися повідомлення противників Covid-вакцинації про важкі, часом незворотні наслідки щеплень від коронавірусної інфекції. Незважаючи на заклики медиків не вірити подібним брудним фейкам, батьки все ж іноді піддаються на відверті маніпуляції фактами.

Певною мірою стривожених мам і тат можна зрозуміти, якщо вони бачать повідомлення, як, наприклад, 16-річна дівчинка, щеплена вакциною Pfizer-BioNTech, нібито отримала довічні проблеми зі здоров’ям. Або 17-річний хлопець, який грає на фотографії в баскетбол, у якого після вакцинації нібито утворилися в мозку тромби.

Медики кажуть, що подібні свідоцтва практично неможливо перевірити без доступу до приватних медичних записів. Що дозволяє антивакцинаторам уникати модерації контенту на платформах соціальних мереж і сіяти сумніви в безпеці вакцинації.

– У розмові з батьками я ніколи не скажу, що побічних реакцій не буває, тому що вони дійсно трапляються. Але я обов’язково повідомлю, що ці докази не вказують на високий ризик серйозних побічних ефектів від Covid-вакцинації, – каже медична сестра Мелоді Батлер.

Разом з однодумцями вона створила в одній із соціальних мереж співтовариство, в якому намагається донести правду про вакцину. Наприклад, цитуючи повідомлення Центру США з контролю і профілактики захворювань (CDC) про те, що найчастішим побічним ефектом вакцинального уколу, на який скаржаться діти, є біль в руці або легка лихоманка.

Жорстокі удари

Саме батьки найчастіше стають мішенню повідомлень, які вводять в оману, з фотографіями некрологів вакцинованих підлітків, які пізніше померли. Але, зрозуміло, ніяких переконливих підтверджень і доказів цьому не наводиться.

Представник CDC Марта Шаран заявила, що чиновники розслідують всі повідомлення про серйозні реакції, але не можуть коментувати окремі випадки.

Регулюючі органи США нещодавно дозволили вакцину Pfizer-BioNTech для дітей молодшого віку – єдину для вікової категорії від 5 до 11 років.

– Але навіть якщо батьки визнають, що вакцинація може захистити дітей від важкої форми Covid-19, їх наміри можуть бути відсунуті на задній план заявами про нанесення шкоди від вакцини, – сказала дослідник громадської охорони здоров’я Тара Кірк Селл.

Наука показала нам, що такі спроби переконання дійсно працюють, зауважила вона. Адже дезінформатори точно знають, що особиста історія знайде відгук, особливо у батьків. Адже вони відразу починають думати про свою дитину і про те, що з нею може теж статися щось жахливе.

Адміністратори Facebook заявляють, що регулярно видаляють неправдиві заяви про Covid-вакцинацію. Вони також ставлять відповідні мітки, які підтверджують, що вакцини контролюються на предмет безпеки, і позначають повідомлення, які були перевірені незалежними організаціями.

– Але розповідь про змову, що оточує пандемію, відвернула людей від розумних порад з питань громадської охорони здоров’я, – говорить Тара.

За її словами, заяви про протидію щепленням стали предметом онлайн-обговорень, що підриває зусилля по боротьбі з пандемією.

Це стало очевидним в ході опитування Kaiser Family Foundation, проведеного в кінці жовтня, в ході якого з’ясувалося, що дві третини батьків висловили стурбованість тим, що вакцина може вплинути на фертильність їхньої дитини в майбутньому, незважаючи на те, що це твердження неодноразово спростовувалося.

Медики кажуть, що історії про гіпотетичні негативні наслідки вакцинації набагато краще запам’ятовуються, ніж історії про успіх профілактичної медицини.

Саме тому потрібно шукати нові способи говорити про здоров’я населення. Перш за все про смертельні небезпеки коронавірусної інфекції, які підстерігають невакцинованих дітей. І таких випадків вже, на жаль, чимало. Але про них антивакцинатори, звичайно ж, завбачливо промовчать.