Дослідники з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини разом з колегами з Агентства безпеки охорони Здоров’я Великої Британії склали карту недавнього відродження сифілісу в усьому світі. Вони виявили майже ідентичні зразки хвороби в 14 країнах.

Сифіліс – одна з найбільш поширених інфекцій, що передаються статевим шляхом у всьому світі, з приблизно 6 млн випадків інфікування щорічно.

Викликається бактерією Treponema pallidum, яка легко піддається лікуванню. Але симптоми можуть зникнути до того, як людина зрозуміє, що інфікована, або можуть взагалі не з’явитися. Якщо не лікувати сифіліс, він може викликати серйозні довгострокові проблеми зі здоров’ям.

Інфекції сифілісу, що виникають під час вагітності, можуть передаватися дитині, викликаючи вроджений сифіліс. Це друга провідна причина мертвонароджень у всьому світі і може мати серйозні наслідки для розвитку дітей.

Сифіліс можна запобігти шляхом раннього обстеження та лікування під час вагітності. Вроджений сифіліс частіше зустрічається в країнах, де немає таких програм скринінгу.

В ході дослідження були проаналізовані 726 зразків сифілісу з 23 країн. Це включало регіони з хорошою вибіркою, такі як США та Західна Європа, а також регіони з поганою вибіркою, такі як Центральна Азія, Австралія та Африка.

Команда виявила, що всі зразки походять лише з двох глибоко розгалужених ліній, Nichols і SS14. Обидві лінії наразі циркулюють в 12 з 23 вибраних країн, і майже ідентичні зразки присутні в 14 з цих країн.

– Домінуючі лінії сифілісу, які інфікували пацієнтів до 1983 року, не були такими ж, як ті, що заражають пацієнтів сьогодні, – зазначив автор дослідження Метью Біл.

За його словами, аналіз показує, що це відбулося в кінці 1990-х років, в результаті кризи, пов’язаної з ВІЛ/СНІДом.

– Зростання числа випадків сифілісу в останні десятиліття викликає серйозне занепокоєння. Це інфекція, що передається статевим шляхом, яка легко може залишитися непоміченою, – зазначає старший автор статті Хелен Файфер.

З точки зору громадського здоров’я викликає занепокоєння наявність майже ідентичних зразків у багатьох країнах. Це вказує на те, що хвороба передається в усьому світі на регулярній основі.

Сифіліс повернувся, і він став глобальним, стверджують вчені.