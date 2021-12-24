Останні два роки у зв’язку з пандемією Covid-19 вся увага прикута до медицини, лікарів. Їхня титанічна праця, самовідданість, рятування чужого життя і ризик своїм дає їм право претендувати на статус героїв.

Цього року Факти ICTV Здоров’я опитали п’ять українських лікарень, які вирізняються серед інших медичних закладів сміливістю прийняття рішень, творчим підходом до подолання викликів, що постають перед ними, високим рівнем професіоналізму лікарів, готовністю сприймати нове. Серед них:

КНП Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова;

Дніпропетровська Обласна Клінічна Лікарня ім. І. І. Мечникова;

КНП Роздільнянська багатопрофільна лікарня Роздільнянської міської ради;

Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит МОЗ України;

КНП Олександрівська клінічна лікарня м. Києва.

Детальніше читайте в нашому огляді Топ-5 найкращих лікарень.

Олександрівська лікарня в Києві перетворилася на гігантський Covid-госпіталь: 650 ліжок для інфекційних хворих, 160 – реанімаційних. Тут запровадили екстракорпоральну мембранну оксигенацію (ЕКМО) для рятування найважчих пацієнтів з легеневою недостатністю. Лікарі змінювали свій профіль, аби якомога краще надати медичну допомогу Covid-пацієнтам.

З появою вакцин лікарі плекали надію на зменшення хворих и смертей. Та так не сталося…

І як боляче було їм бачити, що люди гинуть тому, що невакциновані. Бо саме такі потрапляють до лікарень і реанімацій. Після цієї пандемії у кожного лікаря, незалежно від досвіду, віку і статі болить сердце за померлих на їхніх руках пацієнтів.

Героями можна назвати і тих лікарів, які в цей непростий час продовжують удосконалювати свою майстерність та впроваджують новітні технології у лікарську практику.

В Україні цього року нарешті запрацювала трансплантологія, і ми побачили, що поруч з корифеями медицини маємо молодих, амбітних хірургів найвищого класу, які дарують пацієнтам шанс на життя.

Те, що відбувається у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги демонструє найвищий рівень нашої медицини. За неповний рік – 74 пересадки органів. Вперше в Україні трансплантовано серце дитині. Тут зробили першу пересадку легень. Це неймовірно! Українська медицина зробила величезний крок вперед.

Та не тільки в великих містах і столиці медики працювали на всі 100%. Кожна обласна, районна лікарня також зазнали величезного навантаження.

Одеська область відзначилася, як один з регіонів, де лікарі стикнулися і з нестачею кисню, і з антивакцинальною пропагандою. В результаті лікарі у м. Роздільна, падаючи з ніг, вигадували методи покращення киснепостачання та рятували життя невакцинованих людей, що не побажали взяти на себе відповідальність за своє ж здоров’я.

– Після 2014 року, коли лікували поранених бійців, ми думали, що бачили вже все, – сказав генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім. І.І.Мечникова Сергій Риженко. – Та пандемія коронавірусу змінила наше життя ще більше.

А дітей лікувати ні трохи не легше, ніж дорослих. Наприклад, нема дорослих з спинальною м’язовою атрофією (СМА). Адже врятувати людину можна лише в дитинстві – до 4-х років. В НДСЛ Охматдит тепер лікують цю хворобу, і не треба маленьким українцям їздити за кордон по допомогу.

Закінчується рік, ми все ще в пандемії, люди продовжують хворіти на загальні захворювання та отримувати травми. Таке життя. Та ми бажаємо, щоб у наступному році всі були здоровими, а лікарям залишався час і сили на сім’ї та фаховий розвиток.