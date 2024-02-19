У Міністерстві охорони здоров’я України назвали 13 медзакладів, законтрактованих із НСЗУ, де лікуватимуть безпліддя за державний кошт.

Фінансування

– Лікування безпліддя є одним із пріоритетних напрямів у Програмі медичних гарантій (ПМГ). На це в бюджет ПМГ-2024 закладено понад 1,87 млрд грн, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на виділені кошти планується провести 30 тис. циклів лікування безпліддя. З урахуванням того, що середні показники успіху становлять близько 30%, можна очікувати народження 10 тис. нових українців.

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Перелік медзакладів

Безоплатні послуги з лікування безпліддя в рамках ПГМ надаватимуть 13 медзакладів, які нещодавно були законтрактовані Національною службою здоров’я України:

Київська область та м. Київ: ТОВ “Надія”, ТОВ “Гармонія краси”, ТОВ “Медичний центр “Добробут-поліклініка”, ТОВ “Мірум”, ТОВ “Родинне джерело” та ТОВ “Неомед 2007”;

Дніпропетровська область: ТОВ Екоднепр і ТОВ Скай-віннер;

Львівська область: ТОВ Клініка професора С. Хміля;

Одеська область: ТОВ Клініка репродуктивної медицини Надія Одеса;

Чернівецька область: колективний заклад охорони здоров’я Медичний центр лікування безпліддя;

Івано-Франківська область: ТОВ Медичний центр репродуктивного здоров’я;

Рівненська область: комунальний медзаклад Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. Віктора Поліщука Рівненської обласної ради.

Хто може отримати послугу

Медична послуга за пакетом лікування безпліддя надається при встановленні діагнозу Жіноче безпліддя або Чоловіче безпліддя. Вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше 40 років.

Спочатку жінка має звернутися до акушера-гінеколога в спеціалізованому закладі. Направлення не потрібне. Лікар проведе обстеження, визначить показання до проведення ЕКЗ, а за необхідності направить на консультацію до суміжних фахівців (терапевт, кардіолог, невропатолог, ендокринолог тощо).

На цьому етапі може знадобитися стаціонарне лікування або дообстеження.

Після дообстеження лікар скеровує пацієнтку до мультидисциплінарного консиліуму або в спеціалізованій багатопрофільній установі, або в перинатальному центрі, або в установі, яка надає послугу.

Консиліум лікарів ухвалює рішення про наявність підстав для отримання послуги з лікування безпліддя та відсутність протипоказань.

Місце отримання послуги пацієнтка має право обрати самостійно з переліку закладів, які уклали договір з НСЗУ про медичне обслуговування за пакетом медичних послуг.

Безкоштовно в рамках пакета

Безоплатно в рамках пакету лікування безпліддя (запліднення in vitro) жінка може отримати один повний цикл на рік – у разі настання вагітності. При цьому в разі народження здорової дитини наступні цикли допоміжних репродуктивних технологій не оплачуються.

Також пацієнтка може отримати другий повний або неповний цикл на рік – у разі ненастання вагітності. Доплачувати за ці послуги не потрібно.

Лікування можливе як амбулаторно, так і на умовах денного або звичайного стаціонару – залежно від призначень лікаря. Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.