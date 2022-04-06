У Вінниці зробили першу операцію на відкритому серці однорічному хлопчику з Миколаєва

Операцію на відкритому серці зробили вперше у Вінницькій обласній дитячий лікарні однорічному хлопчику з Миколаєва. Вона тривала 4 години. На 16 хвилин серце дитини зупинили — за нього працював апарат штучного кровообігу.

Про це повідомив у Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

– Якщо чотири роки тому у Вінниці ми провели першу таку операцію дорослому, а рік по тому — в другому центрі, то безумовно сьогоднішня — це сенсація. Адже дитяча кардіохірургія є одною з найскладніших. В Україні було 8 медцентрів, які виконували подібні операції на серці у дітей. Тепер з’явився дев’ятий – у Вінниці, — пояснює провідний кардіохірург України Василь Лазоришинець, директор Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова

Він безпосередньо брав участь в операції — очолив команду київських кардіологів.

З цією дитиною звернулись до мене ще до війни. Приїхали у Київ на обстеження з Миколаєва. Обстежили дитину, і я призначив планове оперативне втручання на 14 березня. Почалась війна… Всі в шоці. Припинили операції, — розповідає завідувач відділення хірургії вроджених вад серця Інституту Амосова Ярослав Труба.

Однак лікар сказав батькам залишатись на зв’язку. І після двох тижнів перевезення обладнання та підготовки до операції зателефонував мамі пацієнта з гарною новиною. Тільки їхати довелося вже до Вінниці.

За словами Труби, коли його бригада лікарів вивозила обладнання, Бучу накрили «Градами», щойно вони проїхали місто. Коли батьки з хлопчиком виїжджали до Вінниці, обстріли накрили вже Миколаїв.

Наступного тижня у лікарні планують вже другу операцію на відкритому серці.

– Можливо, відтепер і у Вінницю з України будуть їхати робити операції на серці, а хтось — в Київ. У нас і дорослі є пацієнти із вродженими вадами серця. На жаль. Хоча закордоном уже нема, бо їх оперують усіх дітьми, — зазначив Борзов.