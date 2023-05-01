Українці, які опинилися на території Польщі після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, можуть отримати допомогу на купівлю ліків у місцевих аптеках. Для цього відкрито реєстрацію на спеціальну програму Health4Ukraine.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

– Головною умовою приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL, – йдеться в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих іде на покриття ліків за рецептом і 150 – за ліки без рецепта.

У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до ста тисяч українців, які живуть зараз у Польщі.

Як долучитися до програми Health4Ukraine:

реєстраційну форму заповніть електронну

дочекайтеся, поки вашу заявку та дані перевірять організатори;

після цього ви отримаєте повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації. Повідомлення містить штрих-код із цифрами, що дають змогу купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися на сайті або в спеціальному застосунку.

Джерело: Мінреінтеграції