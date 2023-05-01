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Українці у Польщі можуть отримати компенсацію на купівлю ліків: як отримати

1 Травня 2023, 09:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Pixabay

Українці, які опинилися на території Польщі після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, можуть отримати допомогу на купівлю ліків у місцевих аптеках. Для цього відкрито реєстрацію на спеціальну програму Health4Ukraine.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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– Головною умовою приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL, – йдеться в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих іде на покриття ліків за рецептом і 150 – за ліки без рецепта.

У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до ста тисяч українців, які живуть зараз у Польщі.

Як долучитися до програми Health4Ukraine:

  • заповніть електронну реєстраційну форму;
  • дочекайтеся, поки вашу заявку та дані перевірять організатори;
  • після цього ви отримаєте повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації. Повідомлення містить штрих-код із цифрами, що дають змогу купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися на сайті або в спеціальному застосунку.

Джерело: Мінреінтеграції

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