У світі можуть з’явитися нові штами коронавірусу, які будуть стійкими до теперішніх вакцин проти Covid-19. Про це заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро.
– Цю появу варіантів ми спостерігаємо у всьому світі. Вони продовжуватимуть з’являтися. Ми перейдемо від Дельти до Лямбди, а потім до інших грецьких літер.
Це неминуче, і деякі з цих варіантів будуть складними, вони зможуть прорвати захист, пов’язаний з вакциною, у кількох людей, і це спричинить проблеми, – спрогнозував він.
За словами Набарро, поява нових штамів коронавірусу – це закономірним процесом. Він додав, що країнам слід швидко їх нейтралізувати.
– Нам потрібно вибудувати управління варіантами в тому, що ми називаємо нашою стратегією готовності до захворюванні. Це стане нашою даністю на найближче майбутнє, – каже він.
У ВООЗ також занепокоєні послабленням карантинних обмежень під час Чемпіонату Європи з футболу. Експерти заявляють, що деякі стадіони значно збільшують дозволену кількість глядачів, і наразі уже спостерігається збільшення кількості інфікувань.
Виконавчий директор ВООЗ в Європі Робб Батлер закликав ретельно відстежувати випадки, розширити тестування та вакцинувати вразливі групи населення для боротьби із Covid-19.
Джерело: Sky News