У світі можуть з’явитися нові штами коронавірусу, які будуть стійкими до теперішніх вакцин проти Covid-19. Про це заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро.

– Цю появу варіантів ми спостерігаємо у всьому світі. Вони продовжуватимуть з’являтися. Ми перейдемо від Дельти до Лямбди, а потім до інших грецьких літер. Це неминуче, і деякі з цих варіантів будуть складними, вони зможуть прорвати захист, пов’язаний з вакциною, у кількох людей, і це спричинить проблеми, – спрогнозував він.

За словами Набарро, поява нових штамів коронавірусу – це закономірним процесом. Він додав, що країнам слід швидко їх нейтралізувати.