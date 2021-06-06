Менше тисячі заражених в Україні та нова вакцина в Індії: Covid-новини 6 червня

Пандемія коронавірусу продовжує вирувати по всьому світі вже другий рік. Уряди різних країн роблять усе можливе, щоб знизити захворюваність на Covid-19.

На сьогоднішній день цією хворобою вже заразилися більше 173 млн чоловік, майже 4 млн з яких померли через ускладнення, що викликано вірусом.

В Україні статистика захворюваності пішла на спад, а в низці міст країни по вихідним проводиться масова вакцинація населення.

При цьому Covid-обстановка в багатьох країнах все ще залишає бажати кращого. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавіруси в Україні та світі за 6 червня.

Коронавірус в Україні

Станом на 7 червня в Україні коронавірус діагностували у 937 українців. Всі області країни в даний час знаходяться в жовтій зоні карантину.

У низці міст України на вихідних працюють центри вакцинації проти Covid-19: вакцинуватися може будь-хто. Для цього потрібно лише записатися в чергу через додаток Дія.

Провести процедуру можна навіть в тому випадку, якщо ви ще не отримали запрошення, в такому випадку вакцинація відбуватиметься в порядку живої черги.

Центри де можна прищепитися відкрито в Києві, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Полтаві, Кременчузі, Лубнах, а також Горішніх Плавнях.

При цьому в Києві в умовах карантину стартував фестиваль фарб Холі-2021. Він проводиться в Україні вже дев’ятий рік поспіль.

Коронавірус в світі

Як і раніше світовим лідером по захворюваності на коронавірус залишаються США. Там за останню добу було зафіксовано понад 6,5 тисяч нових випадків зараження. На другому місці залишається Індія, де за попередні 24 години було зафіксовано майже півтори тисячі інфікованих.

Стрімко зростає число заражених і у Бразилії, де 5 червня лікарі виявили 65 471 підтверджений випадок Covid-19.

В свою чергу Міністерство охорони здоров’я Китаю схвалило вакцину проти коронавірусу Sinovac для екстреного використання для дітей у віці від трьох до 17 років.

Діти мають більш низький пріоритет для імунізації від Covid-19 в порівнянні з людьми похилого віку, у вища ймовірність ускладнень.

Тестування показало, що більшість побічних реакцій після вакцинації у дітей та підлітків пройшли легко й без ускладнень.

Крім того, уряд Індії замовили 300 млн доз вакцини від коронавірусу, яку ще не було затверджено ООН.

Угоду, яка обійдеться країні в $ 206 млн, було підписано на тлі щоденного погіршення ​​епідемічної ситуації.

Нова хвиля Covid-19 в Україні.

У п’ятницю інфекціоніст Володимир Курпіта попередив про можливе погіршення епідемічної ситуації в Україні.

За його прогнозами, зростання захворюваності може бути зафіксовано в кінці вересня.

Такий прогноз обумовлений закінченням сезону відпусток і можливістю завести на цьому тлі в Україну нові штами коронавірусу.

Фото: КМДА