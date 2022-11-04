Команда вчених Університету Калгарі в Канаді довела, що вакцина проти грипу знижує навіть високий ризик інсульту в дорослих.

Повідомляється, що дослідники оцінили медичні записи понад 4 млн осіб за дев’ять років. Результати засвідчують, що вакцинація проти грипу має бути рекомендована людям із серцевими захворюваннями.

– Наші результати показують, що ризик інсульту нижчий серед людей, які нещодавно отримали щеплення від грипу. Це справедливо для всіх дорослих, а не тільки для тих, хто схильний до високого ризику інсульту, – зазначив керівник дослідження Майкл Гілл.

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За словами вчених, було виявлено, що ризик інсульту значно знизився протягом шести місяців після вакцинації проти грипу.

– Результати засвідчують, що широка вакцинація проти грипу може бути стратегією громадської охорони здоров’я для запобігання інсульту, – впевнені дослідники.

І зазначають, що інфекції верхніх дихальних шляхів часто передують серцевим нападам та інсультам. Таким чином, профілактика або зниження тяжкості грипу забезпечує захисний фактор, особливо при інсульті.

Повідомляється також, що захист був дуже сильним як у чоловіків, так і у жінок. Спостереження також засвідчило явне зниження ризику інсульту у щеплених від грипу людей зі збільшенням віку.