Цілих 13 років команда вчених медичної школи Мічиганського університету в США відстежувала психічне здоров’я студентів-медиків. Результати показали, що ризик розвитку депресивних станів через напружене навчання у майбутніх лікарів дещо знизився. Хоча багато з них досі не звертаються за спеціалізованою допомогою.

Дослідження показує, що навіть незначне скорочення навчального часу, трохи збільшений сон і більш широке використання послуг психологів сприяли зміні депресивних симптомів з плином часу практично у всіх учасників.

До слова, ці дані можуть виявитися корисними не тільки в сфері медичної підготовки, а й в інших медичних спеціальностях, пов’язаних зі стресовими ситуаціями, на яких в останні роки зосередилася увага випускників медичних навчальних закладів.

– Враховуючи, що рівень депресії все ще дуже високий у порівнянні з населенням в цілому, ми сподіваємося, що наші результати можна застосувати в інших областях, щоб прискорити подальші поліпшення, – зазначив доктор медичних наук, керівник дослідження Сріджан Сен.

Дані показують, що години навчання студентів за 13 років скоротилися на 11%, кількість годин сну збільшилася майже на 5%, а звернення за професійною допомогою зросли з 14% до 38%.

До слова, зниження рівня депресії більш виражено проявилося у жінок-інтернів. Те ж саме справедливо і щодо інтернів-медиків в нехірургічних областях.

Дослідження не показали жодної вимірюваної різниці між періодами до пандемії та під час всесвітньої епідемічної кризи.