Великий піст 2022 розпочнеться 7 березня і триватиме до 23 квітня. Цього року Великдень українці святкуватимуть 24 квітня. У цей час заведено поститися, прибиравши з раціону низку продуктів.

Факти ICTV підготували матеріал про те, що можна їсти у Великий піст, а також – від яких продуктів треба відмовитись у цей період. Крім того, ми поспілкувалися з дієтологом-нутриціологом Юлією Денисюк, яка розповіла, кому можна поститися і як не завдати шкоди здоров’ю.

Дозволені продукти у Великий піст:

овочі (картопля, морква, буряк, селера, цибуля, капуста, огірки);

зелень (кріп, петрушка, шпинат, салат, кінза);

водорості (морська капуста);

гриби (шампіньйони, лисички, гливи);

бобові (квасоля, горох);

крупи (рис, гречка, вівсянка, булгур);

пісний хліб (бородинський, зерновий, столичний), прісні хлібці та лаваші;

борошно (рисове, кукурудзяне, вівсяне, пшеничне грубого помелу);

фрукти (яблука, груші, журавлина, цитрусові, виноград, банани, ананаси);

сухофрукти (чорнослив, фініки, курага, родзинки);

горіхи (волоський, фундук, кешью, арахіс);

насіння (гарбуза, кунжуту, льону);

соуси та заправки пісні (соя, гірчиця, кетчуп);

солодощі (мед, мармелад, пісний зефір, вівсяне печиво, цукор, чорний шоколад, халва, льодяники, рахат-лукум);

напої (чай, кава, компот, узвар, сік, морс, рослинне молоко).

олії (соняшникова, лляна, оливкова, кунжутна тощо).

Продукти, споживання яких варто обмежити:

риба (червона, річкова – її можна їсти у певні дні – у день Благовіщення та на Вербну Неділю);

морепродукти (кальмари, креветки – можна рідко дозволяти в несуворі дні).

Заборонені продукти у Великий піст:

м’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало);

риба (червона, річкова);

молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло);

яйця;

бульйони (курячий, свинячий);

випічка та макарони (що містять яйця та молочні продукти);

фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики);

солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти);

алкоголь (міцні та неміцні напої).

Кому можна поститися

Обмежити свій раціон можна лише тим, хто не має серйозних проблем зі здоров’ям.

Водночас дотримуватися Великого посту не можна таким категоріям громадян:

діти до 14 років;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

мами, що годують;

ті, хто потерпає від хвороб (хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, онкологій);

пацієнти з діагнозом анемія, з ослабленим імунітетом;

люди, які перенесли операцію, нещодавно одужали від інфекційних захворювань;

ті, хто страждає від різних розладів харчової поведінки (булімія, анорексія).

– Життя сьогодні вкрай складне, ми багато працюємо, є значні емоційні затрати. Крім того, ми в стані епідемії. І повноцінне харчування – дуже важлива складова для запобігання захворюваності та відновлення після хвороби, – говорить Юлія Денисюк.

За словами фахівця, не рекомендовано поститися дітям до 14 років, вагітним, тим, хто має будь-які порушення здоров’я, людям похилого віку. Люди, які фізично працюють, також не можуть обмежувати раціон.

Неоднозначна ситуація з тим, хто потерпає від ожиріння чи просто хоче схуднути.

– Для людей з ожирінням актуальне питання самоконтролю. Це може бути поштовхом для того, щоб налагодити своє харчування, проте лише з точки зору самоконтролю, а не раціону. Людина вчиться працювати зі своїми “пристрастями”, – додає Юлія Денисюк.

Щодо людей з розладами харчування треба розглядати кожен випадок окремо. Для них це також може стати поштовхом для самоконтролю.

Як підготуватися до Великого посту

Людям, які звикли ні в чому собі не відмовляти, складно буде перейти на новий раціон харчування, особливо для тих, хто не уявляє свого життя без заборонених продуктів. Однак це не означає, що це непосильне завдання.

– Полегшує піст те, що у нас наразі багато продуктів у доступі. Тому важливо максимально урізноманітнити раціон, – коментує дієтолог-нутриціолог.

Юлія Денисюк назвала рекомендації, які допоможуть пройти пост простіше за точки зору психоемоційного стану та без значної шкоди для здоров’я.

Не розпочинати піст дуже різко, рекомендовано присвятити два-три тижні перехідному стану. Робити дні пом’якшеного посту, коли можна дозволяти собі деякі заборонені продукти. Раціон має бути максимально різноманітним – додавати бобові, горіхи, насіння, крупи, овочі, фрукти, зелень. Приймати мультивітамінні препарати, добавки, які містять багато білку (наприклад, протеїн). Вчасно зупинитися, якщо є розуміння, що це непосильне завдання.

– Треба зупинитися, коли є погіршення загального стану – слабкість, дискомфорт, розлади харчування, поганий настрій. Потрібно прислухатися до свого організму. Коли людина відчуває, що їй складно і не йде на корить, є сенс зупинитися, – коментує дієтолог-нутриціолог.

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Альтернативний піст

Піст передусім це – самодисципліна і наше ставлення до Бога та релігійних питань. На мою думку, це треба менше пов’язувати з їжею, говорить Юлія Денисюк. Тому якщо людині дуже складно обмежувати свій раціон, можна трішки змінити підхід до посту.

– На мою думку, краще визначити свою “пристрасть”. Наприклад, людина не може без булочок чи цукерок. Тоді краще відмовитися від них, а їсти м’ясо. Чому б ні? Водночас більше молитися, позитивно мислити та очищатися думками, – пояснює експерт.

Можна трішки змістити акцент, тоді цей процес проходитиме легше.

Як вийти з посту та його наслідки

Будь-які зміни у раціоні треба проводити поступово – як входити, так і виходити з посту.

– Вихід з посту має бути поступовим. Не треба приходити з церкви та одразу їсти все, що до цього обмежували. Це може завдати шкоди організму, – коментує Юлія Денисюк.

Але важливо знову почати харчуватися правильно та повноцінно.

Щодо наслідків, то якщо підійти до посту неправильно, може бути шкода для здоров’я.

– Я працювала з людьми, які постяться. Дуже складно для них розписати повноцінний раціон. Тому після посту можуть бути і залізодефіцитні стани, зміни у ШКТ, білки можуть неправильно засвоюватися, – додає фахівець.

Саме тому не варто підходити до цього легковажно лише через те, що так заведено, модно чи хтось порекомендував.

Перед Великим постом варто проконсультуватися з лікарем щодо стану здоров’я та робити все правильно.