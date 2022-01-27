Великий піст 2022 розпочнеться 7 березня і триватиме до 23 квітня. Цього року Великдень українці святкуватимуть 24 квітня. У цей час заведено поститися, прибиравши з раціону низку продуктів.
Факти ICTV підготували матеріал про те, що можна їсти у Великий піст, а також – від яких продуктів треба відмовитись у цей період. Крім того, ми поспілкувалися з дієтологом-нутриціологом Юлією Денисюк, яка розповіла, кому можна поститися і як не завдати шкоди здоров’ю.
Дозволені продукти у Великий піст:
- овочі (картопля, морква, буряк, селера, цибуля, капуста, огірки);
- зелень (кріп, петрушка, шпинат, салат, кінза);
- водорості (морська капуста);
- гриби (шампіньйони, лисички, гливи);
- бобові (квасоля, горох);
- крупи (рис, гречка, вівсянка, булгур);
- пісний хліб (бородинський, зерновий, столичний), прісні хлібці та лаваші;
- борошно (рисове, кукурудзяне, вівсяне, пшеничне грубого помелу);
- фрукти (яблука, груші, журавлина, цитрусові, виноград, банани, ананаси);
- сухофрукти (чорнослив, фініки, курага, родзинки);
- горіхи (волоський, фундук, кешью, арахіс);
- насіння (гарбуза, кунжуту, льону);
- соуси та заправки пісні (соя, гірчиця, кетчуп);
- солодощі (мед, мармелад, пісний зефір, вівсяне печиво, цукор, чорний шоколад, халва, льодяники, рахат-лукум);
- напої (чай, кава, компот, узвар, сік, морс, рослинне молоко).
- олії (соняшникова, лляна, оливкова, кунжутна тощо).
Продукти, споживання яких варто обмежити:
- риба (червона, річкова – її можна їсти у певні дні – у день Благовіщення та на Вербну Неділю);
- морепродукти (кальмари, креветки – можна рідко дозволяти в несуворі дні).
Заборонені продукти у Великий піст:
- м’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало);
- риба (червона, річкова);
- молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло);
- яйця;
- бульйони (курячий, свинячий);
- випічка та макарони (що містять яйця та молочні продукти);
- фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики);
- солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти);
- алкоголь (міцні та неміцні напої).
Кому можна поститися
Обмежити свій раціон можна лише тим, хто не має серйозних проблем зі здоров’ям.
Водночас дотримуватися Великого посту не можна таким категоріям громадян:
- діти до 14 років;
- люди похилого віку;
- вагітні жінки;
- мами, що годують;
- ті, хто потерпає від хвороб (хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, онкологій);
- пацієнти з діагнозом анемія, з ослабленим імунітетом;
- люди, які перенесли операцію, нещодавно одужали від інфекційних захворювань;
- ті, хто страждає від різних розладів харчової поведінки (булімія, анорексія).
– Життя сьогодні вкрай складне, ми багато працюємо, є значні емоційні затрати. Крім того, ми в стані епідемії. І повноцінне харчування – дуже важлива складова для запобігання захворюваності та відновлення після хвороби, – говорить Юлія Денисюк.
За словами фахівця, не рекомендовано поститися дітям до 14 років, вагітним, тим, хто має будь-які порушення здоров’я, людям похилого віку. Люди, які фізично працюють, також не можуть обмежувати раціон.
Неоднозначна ситуація з тим, хто потерпає від ожиріння чи просто хоче схуднути.
– Для людей з ожирінням актуальне питання самоконтролю. Це може бути поштовхом для того, щоб налагодити своє харчування, проте лише з точки зору самоконтролю, а не раціону. Людина вчиться працювати зі своїми “пристрастями”, – додає Юлія Денисюк.
Щодо людей з розладами харчування треба розглядати кожен випадок окремо. Для них це також може стати поштовхом для самоконтролю.
Як підготуватися до Великого посту
Людям, які звикли ні в чому собі не відмовляти, складно буде перейти на новий раціон харчування, особливо для тих, хто не уявляє свого життя без заборонених продуктів. Однак це не означає, що це непосильне завдання.
– Полегшує піст те, що у нас наразі багато продуктів у доступі. Тому важливо максимально урізноманітнити раціон, – коментує дієтолог-нутриціолог.
Юлія Денисюк назвала рекомендації, які допоможуть пройти пост простіше за точки зору психоемоційного стану та без значної шкоди для здоров’я.
- Не розпочинати піст дуже різко, рекомендовано присвятити два-три тижні перехідному стану.
- Робити дні пом’якшеного посту, коли можна дозволяти собі деякі заборонені продукти.
- Раціон має бути максимально різноманітним – додавати бобові, горіхи, насіння, крупи, овочі, фрукти, зелень.
- Приймати мультивітамінні препарати, добавки, які містять багато білку (наприклад, протеїн).
- Вчасно зупинитися, якщо є розуміння, що це непосильне завдання.
– Треба зупинитися, коли є погіршення загального стану – слабкість, дискомфорт, розлади харчування, поганий настрій. Потрібно прислухатися до свого організму. Коли людина відчуває, що їй складно і не йде на корить, є сенс зупинитися, – коментує дієтолог-нутриціолог.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Альтернативний піст
Піст передусім це – самодисципліна і наше ставлення до Бога та релігійних питань. На мою думку, це треба менше пов’язувати з їжею, говорить Юлія Денисюк. Тому якщо людині дуже складно обмежувати свій раціон, можна трішки змінити підхід до посту.
– На мою думку, краще визначити свою “пристрасть”. Наприклад, людина не може без булочок чи цукерок. Тоді краще відмовитися від них, а їсти м’ясо. Чому б ні? Водночас більше молитися, позитивно мислити та очищатися думками, – пояснює експерт.
Можна трішки змістити акцент, тоді цей процес проходитиме легше.
Як вийти з посту та його наслідки
Будь-які зміни у раціоні треба проводити поступово – як входити, так і виходити з посту.
– Вихід з посту має бути поступовим. Не треба приходити з церкви та одразу їсти все, що до цього обмежували. Це може завдати шкоди організму, – коментує Юлія Денисюк.
Але важливо знову почати харчуватися правильно та повноцінно.
Щодо наслідків, то якщо підійти до посту неправильно, може бути шкода для здоров’я.
– Я працювала з людьми, які постяться. Дуже складно для них розписати повноцінний раціон. Тому після посту можуть бути і залізодефіцитні стани, зміни у ШКТ, білки можуть неправильно засвоюватися, – додає фахівець.
Саме тому не варто підходити до цього легковажно лише через те, що так заведено, модно чи хтось порекомендував.
Перед Великим постом варто проконсультуватися з лікарем щодо стану здоров’я та робити все правильно.