У той час як одні люди вітають осіннє листя і свіжий зимовий сніг, інші виявляють, що їм важко прокидатися вранці, вони відчувають денну втому, їдять більше вуглеводів і відчувають в цю пору року загальне почуття депресії. Професор клінічної психології факультету психіатрії Колумбійського університету Майкл Терман розповів, як з цим боротися.

У цього стану є назва – сезонний афективний розлад або САР. Це тип депресії, який приходить і йде в залежності від пори року. Початок хвороби зазвичай починається пізньої осені і на початку зими, коли температура падає і дні стають коротшими, і може тривати до весни.

Через пандемію Covid-19 деякі можуть відчувати наслідки сезонної депресії навіть більше, ніж зазвичай.

– Страждаючі повинні знати, що існують ефективні методи лікування цього розладу, і не слід відмахуватися від нього, як від зимової нудьги, – говорить Майкл Терман, доктор філософії.

Що викликає це

Зимовий САР пов’язане з меншою кількістю денного світла, яке посилюється тим, що ви проводите більше часу в приміщенні. Чутливість до цих змін залежить від людини.

Деякі люди реагують на перші ознаки сезонних змін під час осіннього рівнодення у вересні, в той час як настрій інших падає тільки в грудні.

Найбільш частий період початку епізоду САР – з кінця жовтня по листопад. Січень і лютий – найгірші місяці в цілому, і симптоми повністю не зникають до початку травня. З огляду на час, проведений в приміщенні під час триваючої пандемії, симптоми, які відчувають взимку, можуть не зникнути навіть з приходом весни.

Якщо симптоми серйозні

… слід звернутися за консультацією до терапевта, психіатра або іншого фахівця в області психічного здоров’я. Відповідальність лежить як на пацієнта, так і на лікаря.

САР ефективно піддається лікуванню світловою терапією. Мається на увазі яскраве світло, що імітує природнє незабаром після сходу сонця. Це первинне, найбільш вивчене і найбільш успішне втручання, яке можна практикувати вдома відразу після пробудження. Світлова терапія може підтримувати працездатність.

– Вечірній вплив світла від комп’ютера, планшета, смартфона може ускладнити засинання, якщо тільки синє світло не заблоковане, тому я рекомендую обмежити час використання екрану принаймні за годину до сну, – радить професор.

Наскільки важливі звички хорошого сну

Регулярний режим сну і неспання повинен бути метою кожного, незалежно від того, пригнічений він чи ні. Проблема для людей з САР полягає в тому, що вони змушені спати довше, ніж навесні і влітку.

Додатковий сон не дає додаткової денної енергії, а скоріше є симптомом депресії. Звички до хорошого сну випаровуються, але це не вина пацієнта. Ефективне лікування дозволяє швидко нормалізувати сон.

…Візьміть на себе відповідальність обговорити свою депресію зі своїм лікарем або психіатром. Не піддавайтеся схильності страждати від сезонних симптомів в якості тягаря нормального життя, яке і без того обтяжене зміною нашої поведінки в зв’язку з пандемією.