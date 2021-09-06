Як обрати сімейного лікаря та підписати з ним декларацію

У Міністерстві охорони здоров’я впевнені, що більшість проблем зі здоров’ям людина може розв’язати на рівні первинної ланки, особливо в разі вчасного звернення.

Майже 32 млн українців уже обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Це надає їм доступ до безоплатних послуг, а саме до Програми медичних гарантій.

-Щоб знайти свого ідеального сімейного лікаря, запитайте поради у знайомих чи сусідів, яким довіряєте, почитайте відгуки про лікарів у соціальних мережах, – розповіли у МОЗ.

Після цього запишіться на прийом до потенційного кандидата та поставте йому запитання, які дадуть змогу визначитися із вибором:

як лікар ставиться до щеплень?

чи потрібні вітаміни для профілактики?

яке його ставлення до гомеопатичних засобів?

чи читає він іноземні джерела фахової інформації?

як лікуватиме ГРВІ?

Щоб підписати декларацію із сімейним лікарем не обов’язково їхати до місця прописки. Медична допомога не прив’язана до місця реєстрації або фактичного проживання. Тому кожен може обрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря в медичному закладі будь-якого населеного пункту неподалік від дому чи роботи.

Для підписання угоди з лікарем з собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. А якщо це декларація для дитини, то додатково до ваших документів треба свідоцтво про її народження.

– У лікарні ваші дані внесуть до реєстру, роздрукують декларацію у двох примірниках, які треба підписати. Одразу після цього інформацію відправлять до системи Електронне здоров‘я. Після цього держава почне сплачувати лікувальному закладу гроші за ваше обслуговування, – додали у МОЗ.

Цей документ не має терміну дії, її не потрібно підписувати щороку. Проте у будь-який момент можна змінити лікаря. Для цього потрібно прийти до нового фахівця й переукласти декларацію з ним. Стара декларація анулюється автоматично.

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До сімейного лікаря можна звертатися з будь-якими питаннями, які пов’язані зі здоров’ям.

Перелік аналізів, який є безкоштовним на первинному рівні:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

глюкоза крові;

загальний холестерин;

швидкий тест на вагітність;

швидкий тест на тропонін;

швидкий тест на ВІЛ;

швидкий тест на вірусні гепатити.

Детальніше про первинну медичну допомогу в Україні – читайте на Фактах ICTV.