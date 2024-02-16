Науковці з’ясували, що для зменшення інтенсивності мігрені можна використовувати корицю.

Дослідження проводили в Медичному університеті Ісфахана в Ірані. Вчені помітили, що спеція має властивість послаблювати головний біль.

Кориця: користь

В дослідженні брали участь люди, які страждали від регулярних мігреней.

Зараз дивляться

Одна група отримувала капсули з корицею протягом двох місяців, тоді як інша – плацебо.

Результати показали, що люди, які приймали корицю, відзначають значно меншу інтенсивність, частоту та тривалість нападів мігрені порівняно з групою плацебо.

Вчені кажуть – кориця може стати природним засобом полегшення мігрені, але потрібні додаткові дослідження для підтвердження результатів та визначення оптимальних доз.

Як вживати корицю

В повсякденні корицю можна вживати у формі капсул або як інгредієнт у стравах та напоях.

Також на ділянку лоба, де найбільше відчувається біль, можна втерти корицю.

Для цього потрібно змішати одну чайну ложку меленої кориці з невеликою кількістю води, нанести пасту на лоба і залишити на 15 хвилин, після чого ретельно змити.

Попри те, що кориця може бути ефективною, завжди варто консультуватися з лікарем перед використанням нових методів лікування.

Джерело: Fit for fun