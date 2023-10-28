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Які побічні ефекти мелатоніну, та чи безпечний він – розказав лікар

28 Жовтня 2023, 14:20
Ольга Боднарчук редактор
Які побічні ефекти мелатоніну, та чи безпечний він – розказав лікар
Джерело: Unsplash

Лікар розповів чи безпечно пити мелатонін для покращення сну, та які ефекти від нього можна очікувати.

Доктор медичних наук Бренд А. Бауер зазначає, що гормон мелатонін є ключовим у регулювання сну.

Найкраще гормон виробляється вночі, при повній темноті, він допомагає організму регулювати сон.

Зараз дивляться

Існують наукові дослідження, які підтверджують користь добавки мелатоніну для лікування деяких розладів сну.

Бренд А. Бауер каже, добавка безпечна, якщо її не використовувати довго. Основна її перевага – відсутність залежності.

Можливі побічні ефекти

Досить поширеними є головний біль, запаморочення, нудота та бажання спати вдень після прийому мелатоніну.

Не варто сідати за керму після вживання добавки.

Менш поширені ефекти:

  • погані сни;
  • відчуття депресії, тривоги,
  • дратівливість;
  • проблеми з ШКТ;
  • послаблення апетиту;
  • нетримання сечі, особливо вночі;
  • судоми;
  • дезорієнтація;
  • різкі переміни настрою;
  • понижена концентрація.

Перед початком прийому добавки мелатоніну обов’язково потрібно проконсультуватися з лікарем. Може бути індивідуальна непереносимість препарату або несумісність з деякими ліками.

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Джерело: Mayo clinic

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