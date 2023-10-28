Лікар розповів чи безпечно пити мелатонін для покращення сну, та які ефекти від нього можна очікувати.

Доктор медичних наук Бренд А. Бауер зазначає, що гормон мелатонін є ключовим у регулювання сну.

Найкраще гормон виробляється вночі, при повній темноті, він допомагає організму регулювати сон.

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Існують наукові дослідження, які підтверджують користь добавки мелатоніну для лікування деяких розладів сну.

Бренд А. Бауер каже, добавка безпечна, якщо її не використовувати довго. Основна її перевага – відсутність залежності.

Можливі побічні ефекти

Досить поширеними є головний біль, запаморочення, нудота та бажання спати вдень після прийому мелатоніну.

Не варто сідати за керму після вживання добавки.

Менш поширені ефекти:

погані сни;

відчуття депресії, тривоги,

дратівливість;

проблеми з ШКТ;

послаблення апетиту;

нетримання сечі, особливо вночі;

судоми;

дезорієнтація;

різкі переміни настрою;

понижена концентрація.

Перед початком прийому добавки мелатоніну обов’язково потрібно проконсультуватися з лікарем. Може бути індивідуальна непереносимість препарату або несумісність з деякими ліками.

Джерело: Mayo clinic