Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла за рахунок яких продуктів можна підняти рівень гемоглобіну.

– Коли мова заходить про підняття рівня гемоглобіну, перше, що медики пропонують включити в раціон, це печінка, червоне м’ясо, яйця, – каже Людмила Сердюк.

Однак, за словами лікарки, є чимало людей, які через різні причини не їдять м’ясо.

Для таких пацієнтів терапевт радить такі залізовмісні продукти, як квасоля, соя, мигдаль, кеш’ю, насіння гарбуза та соняшнику, овес, кіноа, петрушка, кінза, шпинат, чорнослив, родзинки та курага.

При цьому лікарка зазначила, що горіхи в цьому разі мають бути сушеними. У смажених горіхах, а тим більше підсолених, користь для організму, зокрема й для нормалізації рівня холестерину, мінімальна.