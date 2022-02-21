Забруднене повітря може впливати на рухливість сперматозоїдів – дослідження

Фактор забрудненості повітря може впливати на рухливість сперматозоїдів у чоловіків.

Науковці з Китаю вивчили це питання, дослідивши медичні записи 33 876 пацієнтів з клінік лікування безпліддя в 130 містах країни.

Вони розділили учасників експерименту на чотири групи за критерієм проживання в регіонах з різним ступенем забруднення повітря. Дослідники вивчали концентрацію сперматозоїдів та їхню рухливість.

Згідно з результатами, їм не вдалося знайти жодного зв’язку між екологією регіону, у якому проживає чоловік, та концентрацією сперматозоїдів у його спермі. Проте забрудненість повітря впливала на рухливість.

– У чоловіків, які зазнали впливу твердих частинок розміром менше 2,5 мікрометрів, рухливість сперматозоїдів у середньому знизилася на 3,6%, якщо порівнювати із середньостатистичним мешканцем Китаю, – йдеться у результаті дослідження.

В учасників, які зазнали впливу більших частинок, наприклад до 10 мікрометрів у діаметрі, фіксувалося середнє зниження рухливості на 2,44%.

Водночас раніше також проводилися такі дослідження. Вони стосувалися чоловіків, які живуть у Північній Америці, Австралії та Європі. Тоді досліджувалося питання концентрації сперматозоїдів.

Джерело: JAMA Network Open