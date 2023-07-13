Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому ми переїдаємо і як із цим боротися.

– Досить часто люди набирають зайві кілограми лише з однієї причини. І це – регулярне переїдання, яке зводить нанівець усі фізичні навантаження, які людина собі ставить, щоб схуднути, – пояснює лікарка.

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За словами медика, найчастіше ми переїдаємо через те, що поглинаємо їжу занадто швидко, не помічаючи сигналів мозку про те, що голод уже вгамовано, що голоду вже немає. У підсумку ми завантажуємо в себе їжі та напоїв у середньому на 20% більше, ніж нам потрібно.

Людмила Сердюк поділилася ще одним лайфхаком, який працює дуже ефективно: перейти на посуд меншого розміру. Це дасть змогу накладати їжі саме стільки, щоб і насититися, і не закинути в себе щось зайве.