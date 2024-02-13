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20 магнітів застрягли у кишківнику: у Києві врятували дитину, яка проковтнула конструктор

13 Лютого 2024, 12:07
Марина Мелехова редактор
операція, охматдит

Лікарі київського Охматдиту врятували маленького хлопчика, який проковтнув 20 магнітів з іграшкового конструктора.

Небезпечна гра

Батьки звернулися до лікарів Охматдиту, коли їхня дитина почала скаржитися на біль у животі. Після інструментального обстеження з’ясувалося, що у різних частинах шлунково-кишкового тракту застрягли 20 магнітів з конструктора. Через їх здатність притягуватися один до одного та защемлювати тканини існувала реальна загроза некрозу та інших серйозних ускладнень.

Операційне втручання

За допомогою ендоскопа медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом з 18 іншими елементами, але один залишався, його було видалено хірургічно. Наразі дитина  проходить лікування та реабілітацію.

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Фахівці нагадують, що іграшки можуть стати смертельно небезпечними для дітей. Якщо вони  випадково проковтнули сторонній предмет, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

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Джерело і фото: НДСЛ Охматдит

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Київ медична допомога Операція Охматдит Хірург
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