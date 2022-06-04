Буча – найспокійніше місце – таким був девіз міста до 24 лютого 2022 року. Та прийшли російські агресори і порушили мирне життя бучанців.

32-річна вагітна Ганна Полонська постраждала, коли намагалася виїхати з окупованої Бучі. Її чоловік загинув, він був за кермом, автівки на якій родина евакуйовувалася.

– Ми виїхали на автомобілі з Бучі і встигли проїхати десь п’ять хвилин, – розповіла Ганна. – Потім я побачила квадрокоптер і одразу ж почулися постріли. Чоловік загинув одразу, але машина ще рухалася.

Коли українські солдати рятували Ганну, вона зрозуміла, що не може поворушити ногами. Спочатку жінку відвезли в поліклініку в Ірпені.

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Наступного дня її перенесли на ношах через річку Ірпінь під підірваним мостом і доправили в лікарню в Києві, де Ганну прооперували і повідомили, що вона втратила дитину. Ганна була на 20-му тижні вагітності.

21 день жінка провела в реанімації, а зараз проходить реабілітацію і будує плани на майбутнє.

– Хочу забрати собаку і жити в центрі Києва, але не у лікарні, – мріє Ганна.

Час від часу у неї виникає питання “Чому?” Та поки що ніхто не знає відповіді на нього.

Фото: скріншот з відео МВС