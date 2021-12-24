У Чехії, від важких ускладнень, які викликала коронавірусна інфекція померла молода українка Рената П. Сама вона родом з Хуста Закарпатської області. Швидше за все, за кордоном була на заробітках.
Про смерть Ренати повідомила на своїй сторінці в Facebook її подруга Мар’яна Тимощук.
Стало відомо, що молода жінка потрапила до медичного закладу на початку грудня з діагнозом коронавірусна інфекція. Стан її був важким.
На порятунок Ренати був навіть оголошений збір коштів, оскільки у неї не було відповідної медичної страховки. А лікування в Чехії досить дороге.
Але врятувати молоду українку так і не вдалося.
– Дякую всім за допомогу. Ренатка померла. Бог забирає кращих людей, – написала сьогодні, 24 грудня, у Facebook Мар’яна Тимощук.
За даними громадської організації Волонтери Закарпаття, хвороба швидко прогресувала, жінка перебувала в реанімації в штучній комі з 70% ураження легень.
Джерело: Мар’яна Тимощук