У Чехії, від важких ускладнень, які викликала коронавірусна інфекція померла молода українка Рената П. Сама вона родом з Хуста Закарпатської області. Швидше за все, за кордоном була на заробітках.

Про смерть Ренати повідомила на своїй сторінці в Facebook її подруга Мар’яна Тимощук.

Стало відомо, що молода жінка потрапила до медичного закладу на початку грудня з діагнозом коронавірусна інфекція. Стан її був важким.

На порятунок Ренати був навіть оголошений збір коштів, оскільки у неї не було відповідної медичної страховки. А лікування в Чехії досить дороге.

Але врятувати молоду українку так і не вдалося.

– Дякую всім за допомогу. Ренатка померла. Бог забирає кращих людей, – написала сьогодні, 24 грудня, у Facebook Мар’яна Тимощук.

За даними громадської організації Волонтери Закарпаття, хвороба швидко прогресувала, жінка перебувала в реанімації в штучній комі з 70% ураження легень.

Джерело: Мар’яна Тимощук