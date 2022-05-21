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80% опіків тіла: 35-річний чоловік зі Львівщини постраждав від вибуху каністри з бензином

21 Травня 2022, 13:47
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
бензин, каністри
Джерело: Depositphotos

До опікового центру лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова госпіталізовано 35-річного чоловіка у шоковому стані та з множинними опіками тіла. Трагедія сталась внаслідок вибуху каністри з бензином.

Через кризу палива в Україні багато людей намагаються запастись бензином і купляють його у каністрах. Але через порушення безпеки роботи з вибухонебезпечними матеріалами може статися трагедія.

Пацієнт зберігав бензин у старій каністрі, яка протікала. Вибух стався через недопалок сигарети. Вогонь вчасно загасили рідні, які були поруч. А 35-річний чоловік отримав 80% опіків тіла і зараз перебуває в критичному, але стабільному стані.

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чоловік отримав 80% опіків тіла на Львівщині

Пацієнт вже переніс три операції. Попереду його чекають ще декілька оперативних втручань  і важка реабілітація. Наразі за його життя борються медики, які використовують найсучасніші методи лікування важких опіків. Зокрема штучне покриття супратель, яке використовується для лікування глибинних опіків і прискорює швидке загоєння ран.

Все тіло чоловіка зараз покрите спеціальними пов’язками, але він вірить, що все буде добре.

Медики вкотре наголошують на правилах безпеки поводження з бензином  і закликають бути максимально обережними!

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Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Теги
Бензин, Львів, опіки
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