До опікового центру лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова госпіталізовано 35-річного чоловіка у шоковому стані та з множинними опіками тіла. Трагедія сталась внаслідок вибуху каністри з бензином.

Через кризу палива в Україні багато людей намагаються запастись бензином і купляють його у каністрах. Але через порушення безпеки роботи з вибухонебезпечними матеріалами може статися трагедія.

Пацієнт зберігав бензин у старій каністрі, яка протікала. Вибух стався через недопалок сигарети. Вогонь вчасно загасили рідні, які були поруч. А 35-річний чоловік отримав 80% опіків тіла і зараз перебуває в критичному, але стабільному стані.

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Пацієнт вже переніс три операції. Попереду його чекають ще декілька оперативних втручань і важка реабілітація. Наразі за його життя борються медики, які використовують найсучасніші методи лікування важких опіків. Зокрема штучне покриття супратель, яке використовується для лікування глибинних опіків і прискорює швидке загоєння ран.

Все тіло чоловіка зараз покрите спеціальними пов’язками, але він вірить, що все буде добре.

Медики вкотре наголошують на правилах безпеки поводження з бензином і закликають бути максимально обережними!

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова