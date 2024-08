Акушерська травма тазу: британка позбулася болю лише через три роки після пологів

Журналістка, яка багато років висвітлювала роботу системи охорони здоров’я Англії, зіткнулася з серйозними проблемами під час власних пологів – протягом трьох років після народження дитини вона відчувала постійний біль та не могла ходити внаслідок акушерської травми тазу.

У 2019 році, коли Розі Тейлор було 32 роки, вона завагітніла. Однак під час пологів стан її здоров’я різко погіршився: вона відчула нестерпний біль.

My pelvis snapped during childbirth and nobody realised for a week https://t.co/X2RGHVyKZc

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 22, 2024