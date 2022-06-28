Українці, навіть незважаючи на тяготи воєнного часу, все ж зібрали $2 050 000 на рятівний укол Zolgensma маленькому Дмитрику Басову.

Про те, що збір коштів закрито повідомили батьки малюка на сторінці в Facebook Благодійна організація Басов Дмитро — СМА1.

– Сьогодні ми переповнені емоціями і ще не до кінця віримо в такі бажані слова! Наш збір закритий! Діма витягнув щасливий квиток – укол Zolgensma!

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Zolgensma – препарат генної терапії, розроблений для лікування хворих на проксимальну спінальну м’язову атрофію (СМА), яку викликає порушення в гені SMN1.

Висока вартість препарату пояснюється тим, що на його розробку, проведення доклінічних й клінічних досліджень йдуть величезні гроші, а споживачів ліків не так багато, адже хворих на СМА насправді дуже мало.

– Ми безмежно вдячні всім, хто йшов разом з нами по цьому тернистому шляху і вірив у закриття збору! Ви давали нам сили не зупинятися і йти до мети разом, – написали розчулені батьки.

Вони впевнені: потрібно обов’язково вірити в свою найзаповітнішу мрію. І вона неодмінно збудеться.

Джерело: Благодійна організація Басов Дмитро — СМА1