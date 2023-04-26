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Боулінг для воїнів, які одужують після поранення: така реабілітація йде на ура

26 Квітня 2023, 18:54
Валентина Андрейко журналістка
боулінг

Пацієнти відомого львівського Центру Незламні відкрили для себе новий і дуже ефективний вид реабілітації – не тільки фізичної, а й психологічної.

Гра в боулінг допомагає їм відновити координацію рухів, зміцнити м’язи, покращує контроль над тілом. Вчить утримувати рівновагу.

Крім того, гра сприяє концентрації думок і зусиль для прийняття рішень тут і зараз. Це чудовий спосіб знизити стрес, підняти настрій і відчути себе частиною спільноти.

Воїни кажуть, що гордість за досягнутий успіх у боулінгу додає впевненості с собі, дарує радісні відчуття, закріплює результати лікування.

Охочих записатися саме на цей вид реабілітації завжди багато.

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Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова

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Львів Незламні реабілітація
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