Пацієнти відомого львівського Центру Незламні відкрили для себе новий і дуже ефективний вид реабілітації – не тільки фізичної, а й психологічної.

Гра в боулінг допомагає їм відновити координацію рухів, зміцнити м’язи, покращує контроль над тілом. Вчить утримувати рівновагу.

Крім того, гра сприяє концентрації думок і зусиль для прийняття рішень тут і зараз. Це чудовий спосіб знизити стрес, підняти настрій і відчути себе частиною спільноти.

Воїни кажуть, що гордість за досягнутий успіх у боулінгу додає впевненості с собі, дарує радісні відчуття, закріплює результати лікування.

Охочих записатися саме на цей вид реабілітації завжди багато.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова