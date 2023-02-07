На Київщині заново відбудували амбулаторію Дмитрівської сільської ради Бучанського району. Будівля була повністю зруйнована внаслідок обстрілів ворога у березні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з інформацією МОЗ, медзаклад обслуговує понад 6 тис. осіб і має критичне значення, оскільки жителі сільської місцевості з будь-яким нездужанням звертаються саме до сімейного лікаря.

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За допомогою благодійників амбулаторія зараз повністю відновлена, забезпечена необхідним сучасним обладнанням і знову відкрила свої двері для пацієнтів.

Опалення амбулаторії забезпечує твердопаливний котел – як альтернативне джерело тепла на цей час, а подачу електроенергії для безперервної роботи закладу – два генератори, які використовуються в разі потреби.

За 11 місяців війни в Україні постраждали 1 206 об’єктів медичних установ, 171 повністю зруйнована. Повністю відновлено 143 медустанови.

Фото: МОЗ