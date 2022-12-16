Медики Дніпровської міської клінічної лікарні № 4 врятували життя українському герою, який дістав важких травм у запеклому бою в найгарячішій точці фронту.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники Департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міськради.

Був важко поранений в найгарячішій точці фронту: в Дніпрі врятували бійця і зберегли руку / 3 зображення

– 32-річний Микола (ім’я змінено) з побратимами тримав оборону в найгарячішій точці фронту. Було пряме зіткнення, стрілецький бій. До останніх хвилин тримали свій рубіж і не здали його, – йдеться в повідомленні.

За словами медиків, молодий сержант зазнав серйозних вогнепальних поранень. Уламки прошили руку, пошкоджено передпліччя, діагностовано перелом плеча та кисті. Хлопець втратив багато крові. Невідкладну допомогу надали ще на першій лінії.

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– До лікарні Дніпра Микола потрапив у вкрай важкому стані. Велика крововтрата призвела до анемії, – пишуть співробітники Департаменту.

За їхніми словами, солдат переніс складну операцію. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати руку. На кінцівку встановили апарат зовнішньої фіксації. Операція тривала три години.

Далі на героя чекає евакуація і довге відновне лікування. Але лікарі дають втішні прогнози.

Джерело: Дніпровська міськрада

Фото: Дніпровська міськрада