З початком пандемії коронавірусу медицина всіх країн переключилася на її подолання. А тим часом, поглибилися проблеми з іншими недугами. Вже у 2020 році у світі зросла смертність від малярії.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зазначила, що кількість хворих на цю небезпечну інфекцію значно зросла.

Статистика вражає

ВООЗ повідомляє, що у 2020 році на малярію захворіло приблизно 241 млн осіб. Померли від хвороби майже 627 тис. хворих.

Якщо порівняти дані про малярію з 2019 роком, то кількість тих, що заразилися, зросла на 14 млн, а померлих на 69 тис.

Близько 47 тис. смертей у 2020 році були пов’язані зі збоями в системі охорони здоров’я низки країн через пандемію коронавірусу. Тобто на тлі боротьби з Covid-19 було скорочено заходи щодо запобігання, діагностування та лікування малярії.

Могло бути й гірше

На початку пандемії Covid-19 ВООЗ давала прогнози, що в деяких країнах Африки смертність від малярії може збільшитися вдвічі. Отже, ситуація могла б стати й гіршою.

У 2020 році 95% всіх виявлених випадків малярії і 96% летальних випадків припадає на Африканський континент. При цьому 80% померлих від малярії – діти віком до п’яти років.

Виникнення малярії пов’язують з комарами, які взимку зникають, але наразі повертаються додому моряки, що працювали на судах, які заходили в порти країн, де малярія – розповсюджена хвороба. Україна вже не раз стикалася із завезеною тропічною малярією, були непоодинокі випадки, коли врятувати хворих не вдавалося, бо ті надто пізно зверталися по допомогу.

Джерело: ВООЗ